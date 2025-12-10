Пара під час ремонту знайшла дивну картину: у мережі кажуть про рідкісний портрет (фото)

Пара зі США після 15 років життя у будинку почала робити ремонт, після чого наткнулася на дивний старий портрет. У мережі переконані, що ця картина є доволі давньою та може коштувати непоганих грошей при продажі.

Сам портрет належав попереднім власникам, але вона тривалий час викликала у родини забобонний страх. Про це чоловік розповів у своєму пості в Reddit.

Повідомлення стало вірусним — набрало понад три тисячі реакцій та коментарів. Зі слів чоловіка, вони жартома зізнаються, що боялися, аби "жінка з портрета не почала їх переслідувати".

Автор допису каже, що ця картина лежить у домі вже 15 років, а попередні мешканці жили тут з 2007 до 2009 року, а власник до них був першопоселенцем ще з 1946-го. Вони не впевнені, чи портрет з’явився раніше, але весь цей час не наважувалися його чіпати.

Дивний портрет на горищі Фото: Reddit

"Ми лише одного разу перевернули полотно, аби глянути на зворот. Жодних позначок, підписів чи дат немає. Картина в поганому стані, й ми намагаємося зрозуміти, наскільки вона стара та хто може бути зображений", — розповів автор допису на Reddit.

Родина припускає, що портрет міг належати чоловікові, який жив у домі до 2007 року. Про нього відомо, що він був активним учасником артсцени Нью-Йорка та мав "еклектичний" художній смак.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі почали аналізувати знахідку. Одні відзначали старий стиль 18-19 сторіч, тоді як інші підозрювали дорогу копію або відновлену невідому роботу.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Чорний одяг тоді часто означав жалобу. Шкода, що портрет так пошкоджений";

"Схоже на справжній портрет середини 1800-х років — європейська жінка середнього класу. Навряд чи це робота відомого художника, але це автентичний історичний предмет";

"Між іншим, сама рамка явно набагато пізніша й дорожча, ніж портрет";

"Видно, що робота постаріла — видно кракелюри, старі цвяхи, затертий задник полотна. Явно портрет не має великої фінансової цінності, але може бути реставрований, хоча це коштуватиме значно дорожче, ніж його ринкова вартість";

"Це швидше моторошний скарб із горища, а не інвестиція. Але шкода, коли історичне мистецтво пропадає";

"Тут потрібен фахівець, і потрібен якнайшвидше. Пошкодження з часом лише прискорюватимуться".

