Мисливиця за вінтажем натрапила на "чудову знижку" в мережі: все відразу пішло не за планом

Мешканка США виявила на Facebook Marketplace цікаву знахідку за доступною ціною. Та після отримання виявилося, що річ є куди дорожчою, ніж на неї було витрачено.

Непримітний червоний настінний артоб'єкт виглядав як простий елемент декору, та за ним ховалася історія, яка перевершила всі очікування. Про це розповіла авторка посту в Reddit.

З її слів, вона побачила лот із "шалено вигідною ціною" приблизно за годину їзди від дому. Не бажаючи втратити шанс, жінка вирушила у дорогу ще до того, як продавець встиг відповісти.

"Я поїхала туди наперед просто через азарт. На щастя, ми швидко зустрілися, і продавець виявився неймовірно приємною людиною", — написав він.

Недорогий елемент декору виявився артоб'єктом Фото: Reddit

Під час розмови з'ясувалося, що дружина продавця раніше працювала імпортеркою для Музею дизайну Vitra в Німеччині. Згодом подружжя нещодавно продало будинок і готувалося до переїзду, позбуваючись речей, які не планували забирати з собою.

Покупчиня поцікавилася, чи є ще щось, що господар готовий продати. У відповідь його запросили до майстерні — простору, де продавець збирав гітари та експериментував із модульними синтезаторами. Саме там і сталося головне відкриття: у кількох припалих пилом коробках лежали годинники Джорджа Нельсона — культового американського промислового дизайнера, чиї роботи вважаються іконами модернізму.

"Я відкриваю коробку й розумію: вони всі — наручні годинники George Nelson", — зізналася авторка поста.

За словами продавця, годинники мали незначні дефекти та колись мали бути утилізовані музеєм. Подружжя забрало їх собі, і роками вони просто припадали пилом.

У підсумку жінка пішла із чотирнадцятьма дизайнерськими годинниками, більшість із яких запрацювали одразу після повернення додому. Деякі потребують дрібного ремонту, але масштаб знахідки на цьому не вичерпався: продавець також подарував дизайнерський стілець Philippe Starck Toy Chair та ручний журнальний столик 1980-х років.

"Так, полиця стала моєю улюбленою річчю, але саме історії зробили цю зустріч справді безцінною", — підсумувала авторка посту.

Реакція соцмереж

У коментарях фанати вінтажних речей не очікували такого результату покупки. Найбільше реакції отримали такі репліки:

"Крутецька знахідка, дуже радий за вас!";

"Годинники Нельсона за копійки.. Про таке тільки мріяти";

"Так посміхається вдача: їдеш за одним, купуєш нереально круте";

"А дасте адресу? Може ще щось там є?".

