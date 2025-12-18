Жінка натрапила на скарб, що пролежав у землі майже 900 років
Під час звичайної прогулянки Кутногорською областю в Чехії жінка зробила знахідку, яка більше нагадує сюжет історичного роману, ніж реальність. У землі вона виявила зруйновану керамічну посудину, всередині якої виявився скарб віком близько 900 років.
Жінка знайшла понад 2150 середньовічних срібних монет, відомих як денарії. Археологи назвали скарб однією з найбільш значущих знахідок останнього десятиліття. Про цю історію згадує Popular Mechanics.
Хоча сам горщик майже не зберігся, монети пережили століття в напрочуд гарному стані. Жінка натрапила на монети в березні 2024 року, після чого знахідку почали вивчати фахівці Інституту археології Академії наук Чеської Республіки в Празі спільно з експертами Чеського музею срібла.
Скарби можна порівняти з виграшем у лотерею
Фахівці вже назвали скарб однією з найбільш значущих знахідок останнього десятиліття. За словами археолога Філіпа Велимського, подібне відкриття можна порівняти з виграшем у лотерею, але з відтінком трагедії для того, хто так і не зміг повернутися за своїм скарбом. Імовірно, монети були заховані в першій чверті XII століття, у період гострої політичної нестабільності, коли між представниками династії Пржемислов точилася запекла боротьба за празький княжий престол.
Експерти вважають, що такий обсяг срібла був недоступний звичайній людині того часу. Попри відсутність точних даних про купівельну спроможність монет рубежу XI-XII століть, археологи впевнені: йдеться про колосальне багатство, яке можна порівняти з сучасним виграшем у мільйони.
Частина історії
Особливе значення має і місце знахідки. Кутногорська область у Середні віки була ареною частих військових конфліктів, через неї неодноразово проходили армії князів-суперників. За однією з версій, скарб міг призначатися для виплати платні солдатам або бути військовою здобиччю, захованою в неспокійний час.
Попередній аналіз показав, що монети були викарбувані в кількох майстернях регіону і відносяться до періоду правління одразу трьох представників династії Пржемисловів — короля Вратислава II та князів Бржетислава II та Боривоя II. Більшість денаріїв, ймовірно, були виготовлені на Празькому монетному дворі з імпортного срібла.
Як зазначили в Чеському музеї срібла, монети складаються зі срібного сплаву з домішками міді, свинцю та інших металів.
