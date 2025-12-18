Жінка натрапила на скарб, що пролежав у землі майже 900 років

Під час звичайної прогулянки Кутногорською областю в Чехії жінка зробила знахідку, яка більше нагадує сюжет історичного роману, ніж реальність. У землі вона виявила зруйновану керамічну посудину, всередині якої виявився скарб віком близько 900 років.

Жінка знайшла понад 2150 середньовічних срібних монет, відомих як денарії. Археологи назвали скарб однією з найбільш значущих знахідок останнього десятиліття. Про цю історію згадує Popular Mechanics.

Хоча сам горщик майже не зберігся, монети пережили століття в напрочуд гарному стані. Жінка натрапила на монети в березні 2024 року, після чого знахідку почали вивчати фахівці Інституту археології Академії наук Чеської Республіки в Празі спільно з експертами Чеського музею срібла.

Скарби можна порівняти з виграшем у лотерею

Фахівці вже назвали скарб однією з найбільш значущих знахідок останнього десятиліття. За словами археолога Філіпа Велимського, подібне відкриття можна порівняти з виграшем у лотерею, але з відтінком трагедії для того, хто так і не зміг повернутися за своїм скарбом. Імовірно, монети були заховані в першій чверті XII століття, у період гострої політичної нестабільності, коли між представниками династії Пржемислов точилася запекла боротьба за празький княжий престол.

Монети були знайдені в зруйнованій керамічній посудині Фото: FOX News

Експерти вважають, що такий обсяг срібла був недоступний звичайній людині того часу. Попри відсутність точних даних про купівельну спроможність монет рубежу XI-XII століть, археологи впевнені: йдеться про колосальне багатство, яке можна порівняти з сучасним виграшем у мільйони.

Частина історії

Особливе значення має і місце знахідки. Кутногорська область у Середні віки була ареною частих військових конфліктів, через неї неодноразово проходили армії князів-суперників. За однією з версій, скарб міг призначатися для виплати платні солдатам або бути військовою здобиччю, захованою в неспокійний час.

Попередній аналіз показав, що монети були викарбувані в кількох майстернях регіону і відносяться до періоду правління одразу трьох представників династії Пржемисловів — короля Вратислава II та князів Бржетислава II та Боривоя II. Більшість денаріїв, ймовірно, були виготовлені на Празькому монетному дворі з імпортного срібла.

Як зазначили в Чеському музеї срібла, монети складаються зі срібного сплаву з домішками міді, свинцю та інших металів.

