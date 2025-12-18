Женщина наткнулась на сокровище, пролежавшее в земле почти 900 лет

Во время обычной прогулки по Кутногорской области в Чехии женщина сделала находку, которая больше напоминает сюжет исторического романа, чем реальность. В земле она обнаружила разрушенный керамический сосуд, внутри которого оказался клад возрастом около 900 лет.

Женщина нашла более 2150 средневековых серебряных монет, известных как денарии. Археологи назвали клад одной из самых значимых находок последнего десятилетия. Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Хотя сам горшок почти не сохранился, монеты пережили века в удивительно хорошем состоянии. Женщина наткнулась на монеты в марте 2024 года после чего находку начали изучать специалисты Института археологии Академии наук Чешской Республики в Праге совместно с экспертами Чешского музея серебра.

Сокровища сравнимые с выигрышем в лотерею

Специалисты уже назвали клад одной из самых значимых находок последнего десятилетия. По словам археолога Филипа Велимского, подобное открытие можно сравнить с выигрышем в лотерею, но с оттенком трагедии для того, кто так и не смог вернуться за своим сокровищем. Предположительно, монеты были спрятаны в первой четверти XII века, в период острой политической нестабильности, когда между представителями династии Пржемыслов шла ожесточенная борьба за пражский княжеский престол.

Монеты были найдены в разрушенном керамическом сосуде Фото: FOX News

Эксперты считают, что такой объем серебра был недоступен обычному человеку того времени. Несмотря на отсутствие точных данных о покупательной способности монет рубежа XI–XII веков, археологи уверены: речь идет о колоссальном богатстве, сопоставимом с современным выигрышем в миллионы.

Часть истории

Особое значение имеет и место находки. Кутногорская область в Средние века была ареной частых военных конфликтов, через нее неоднократно проходили армии соперничающих князей. По одной из версий, клад мог предназначаться для выплаты жалованья солдатам или быть военной добычей, спрятанной в смутное время.

Предварительный анализ показал, что монеты были отчеканены в нескольких мастерских региона и относятся к периоду правления сразу трех представителей династии Пржемыслов — короля Вратислава II и князей Бржетислава II и Боривоя II. Большинство денариев, вероятно, были изготовлены на Пражском монетном дворе из импортного серебра.

Как отметили в Чешском музее серебра, монеты состоят из серебряного сплава с примесями меди, свинца и других металлов.

