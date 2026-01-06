Нет даже окон: путешественник показал, сколько стоит худший номер в отеле (видео)

Один из самых критикуемых отельных брендов Великобритании снова оказался в центре внимания. Журналист и редактор путешествий издания Express Майло Бойд решил лично проверить, заслуживает ли сеть Britannia Hotels репутацию худшей в стране.

Сеть, которая существует уже более полувека и управляет примерно 60 отелями по всей стране, неоднократно подвергалась критике за запущенные здания, устаревшие номера и сомнительное соотношение цены и качества. Об этом пишет Express.

Несмотря на это, Britannia продолжает привлекать гостей низкими базовыми тарифами и громкими локациями.

Пустота вместо уюта

Во время недавнего визита в отель Britannia Hampstead в Лондоне здание оказалось почти полностью безлюдным, особенно учитывая, что до Рождества оставалась всего неделя.

Тусклое освещение, закрытые общественные зоны и пугающая тишина создавали ощущение заброшенности. Украшения висели, но праздничной атмосферы не было.

Для контраста был выбран отель The Manor в Блейкни (Северный Норфолк), принадлежащий Coaching Inn Group. Даже в межсезонье он был наполнен жизнью, гостями и ощущением настоящего гостеприимства.

Номера и комнаты

Лондонский номер Britannia оказался неожиданно чистым. Проверка ультрафиолетовым фонариком не выявила загрязнений. Однако интерьер выглядел устаревшим, а отсутствие окон вызывало чувство замкнутого пространства. Запах сильных чистящих средств лишь подчеркивал стерильность и безликость комнаты.

В The Manor, напротив, номер предлагал аккуратный, уютный дизайн, удобную кровать и ухоженную ванную. Все выглядело просто, но продуманно.

Персонал решает все

В Britannia контакт с людьми был минимальным. Сотрудники выглядели растерянными, а часть сервисов вроде бара и ресторана были закрыты без объяснений. Общение ограничивалось редкими взглядами в пустом холле.

Так выглядит Britannia Hampstead снаружи Фото: Instagram

В The Manor персонал стал ключевым преимуществом отеля. Многие сотрудники работают там более десяти лет, создавая атмосферу "жилья вдали от дома" и охотно помогая гостям с любыми вопросами.

Цена без выгоды

Номера без окон в лондонской Britannia стартуют от 55 фунтов, но с завтраком цена легко приближается к 90–100 фунтам. При этом средняя стоимость по сети, по данным Which?, составляет около 84 фунтов за ночь (примерно 4800 гривен).

Для сравнения: The Manor стоит дороже, но получил высокую оценку за соотношение цены и качества. Альтернативой остаются и отели сети Wetherspoons, где цены часто ниже, а впечатления стабильнее.

