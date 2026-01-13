Дешевле чем в городе: супруги продали дом и живут на круизном лайнере (фото)

Супруги из США продали свой дом и поселились на круизном судне Villa Vie, рассчитанном не только на туристов, но и на постоянных жителей, решивших провести остаток жизни в море.

На фоне стремительного роста цен на жилье и коммунальные услуги люди все чаще ищут нестандартные способы сократить расходы и вернуть себе ощущение свободы. Для кого-то это небольшие автономные дома, для других же жизнь в фургоне. А одна супружеская пара из США пошла еще дальше. Они продали дом и переехали жить на круизный лайнер. Об этом пишет Lad Bible.

Люди отказываются от привычной жизни

66-летний Рэнди и 71-летняя Кит Кассингем из штата Колорадо решились на шаг, который для многих звучит как мечта, а для других как безумие. Супруги продали свой дом и поселились на круизном судне Villa Vie, рассчитанном не только на туристов, но и на постоянных жителей, решивших провести остаток жизни в море.

По словам Рэнди, еще недавно он был уверен, что доживет свои дни в доме мечты, который они сами спроектировали и построили. Однако жизнь распорядилась иначе. Свой привычный быт они сменили на океан, солнце и предсказуемые расходы.

Пара подсчитала, что ежемесячные траты на жизнь на лайнере оказались заметно ниже, чем оплата аренды жилья Фото: CBS

Расходы почти исчезают

Пара подсчитала, что ежемесячные траты на жизнь на лайнере оказались заметно ниже, чем оплата аренды жилья в Лондоне, с которым они сравнивали свой прежний образ жизни. При этом им больше не нужно платить ипотеку, налоги на недвижимость, страховку, счета за электричество, за интернет или содержание автомобиля. Даже походы в магазин остались в прошлом, ведь на борту питание уже включено.

Рэнди продолжает работать удаленно, ведет новостной сайт с авторскими комментариями, что позволяет покрывать текущие расходы. Пенсией супруги пока не пользуются. Основные траты теперь сводятся к фиксированному проживанию на судне, медицинской страховке, личным расходам и редким дополнительным поездкам по странам, куда заходит лайнер.

Рэнди Кассингем категорически не намерен покидать круизный лайнер Фото: CBS

Конечно, жизнь в море подходит не всем, ведь штормы, качка и морская болезнь могут стать тяжелым испытанием. Но для Кассингемов это разумная плата за теплый климат круглый год, комфорт, отсутствие бытовых забот и чувство свободы, которого им так не хватало на суше.

