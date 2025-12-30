Озеро в горах скрывает целую деревню под водой: туристы видели ее лишь однажды (фото)

Недалеко от границы Австрии и Швейцарии, рядом с небольшим городком на севере Италии, находится одно из самых узнаваемых и загадочных озер Европы, а именно Резия. Его визитной карточкой давно стала одинокая церковная колокольня 14 века, поднимающаяся прямо из воды.

Озеро в Италии не раз привлекало внимание путешественников. Самым запоминающимся был 2021 год. Именно тогда водохранилище в последний раз временно осушали для проведения технических работ, и туристам представилась редкая возможность увидеть руины затопленной деревни Курон. Об этом писали BBC News.

Когда и почему исчезла деревня

Курон был населен сотнями людей и исчез с карты в 1950 году, когда в регионе началось строительство гидроэлектростанции. Для этого власти объединили два природных озера, создав искусственное водохранилище.

Несмотря на протесты местных жителей, более 160 домов оказались затоплены, а люди были вынуждены переселиться в новый поселок неподалеку.

Во время осушения озера в 2021 году на поверхность вновь вышли каменные ступени, фундаменты домов, подвалы и фрагменты улиц. Многие туристы и местные жители гуляли по дну бывшего поселка, отмечая, что прогулка по месту, где когда-то кипела жизнь, оставляет сильное и немного тревожное впечатление.

Единственным объектом, который всегда напоминал о судьбе Курона, оставалась церковная колокольня, возвышающаяся над водой. Именно она стала символом озера Резия и вдохновила создателей итальянского сериала Netflix "Курон", действие которого разворачивается на фоне этого места.

Туристы продолжают приезжать со всего мира

Сегодня озеро Резия по-прежнему остается популярным туристическим направлением в Южном Тироле. Летом сюда приезжают ради прозрачной голубой воды, горных вершин и знаменитой башни. Зимой, когда озеро замерзает, посетители могут пройтись по льду и подойти к колокольне вплотную.

Издание отмечает, что расположенный рядом муниципалитет Курон Веноста (Граун им Виншгау) легко доступен для путешественников. При этом сам Курон был не единственным поселением, исчезнувшим под водой: в 1950 году такая же судьба постигла несколько небольших деревень в этом приграничном регионе.

