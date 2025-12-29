Кошек больше, чем людей: впервые за 30 лет в селе родился ребенок (фото)

В итальянском селе Пальяра-дей-Марсі впервые за 30 лет родился ребенок. Событие вызвало всеобщее ликование среди местных жителей.

Деревня в итальянском регионе Абруццо, в которой кошек больше, чем людей, отпраздновала рождение маленькой Лары Бусси Трабукко. Родители девочки получили "детскую премию" в размере 1000 евро (около 50 тысяч гривен). Об этом пишет Guardian.

Девочка, которой сейчас несколько месяцев, стала одной из примерно 20 жителей, а ее крещение привлекло в деревню множество туристов.

Новая "знаметиность"

Появление малышки на свет прервало длительный период отсутствия младенцев в поселении, которые некоторые называли "проклятием".

Родители Лары получили "детскую премию" в размере 1000 евро Фото: The Guardian

Ситуация во многом напоминала сюжет фильма Альфонсо Куарона "Дети человеческие". В триллере 2006 года показана мрачная картина Земли в 2027 году, когда два десятилетия бесплодия среди населения поставили человеческую цивилизацию на грань краха.

Відео дня

"Люди, которые даже не знали о существовании Пальяры-деи-Марси, приезжают сюда только потому, что где-то услышали о Ларе. В свои девять месяцев она уже знаменита", — сказала ее мать, Чинция Трабукко.

Демографический кризис в стране

Издание отмечает, что несмотря на торжества по случаю рождения Лары, эксперты по-прежнему обеспокоены усугубляющимся демографическим кризисом в Италии. Согласно данным национального статистического агентства Istat, в прошлом году число рождений достигло исторически низкого уровня в 369 944, что продолжает негативную тенденцию последних 16 лет.

Отец с девочкой, которая уже успела стать знаменитой Фото: The Guardian

Наряду с ростом числа людей, которые просто предпочитают не заводить детей, снижение рождаемости также обусловлено финансовыми и медицинскими факторами.

"Пальяра-дей-Марси страдает от резкого сокращения населения, усугубляемого уходом многих пожилых людей без какой-либо смены поколений", — заявила мэр Пальяра-дей-Марси Джузеппина Пероцци.

Семья волнуется за будущее ребенка

Родители Лары получили "детскую премию" в размере 1000 евро (около 50 тысяч гривен), которая является единовременную выплату за каждого ребенка, родившегося или усыновленного с января 2025 года.

Помимо детских пособий, родители Лары также обеспокоены будущим образованием своей дочери. В Пальяра-деи-Марси уже много лет не было учителя, а последняя школа закрылась около 10 лет назад.

Ранее Фокус сообщал, что:

Миллиардеры массово начали создавать семьи, в которых 100 и более детей.

Дефицит мужчин в стране достиг пика, но женщины нашли неожиданный выход. В Латвии стремительно набирает популярность необычная услуга. Женщины все чаще заказывают так называемых "мужей на час".

Также стало известно, что американка родила малыша весом почти 6 кг. 30-летняя мать четверых детей из Теннесси (США) рассказала, что ее сын стал самым крупным новорожденным за последние три года в больнице TriStar Centennial.