Дефицит мужчин в стране достиг пика: женщины нашли неожиданный выход

В Латвии стремительно набирает популярность необычная услуга. Женщины все чаще заказывают так называемых "мужей на час".

Подобное решение стало своеобразным ответом на растущий гендерный дисбаланс в стране, где, по словам социологов, наблюдается острая нехватка мужчин подходящего возраста. Об этом пишет Daily Star.

По данным экспертов, латвийские женщины в среднем лучше образованы, ведут более здоровый образ жизни и живут значительно дольше мужчин. В то время как многие представители сильного пола уезжают за границу, местные красавицы вынуждены искать нестандартные решения бытовых проблем.

Компании, предлагающие "мужей на час", рекламируют специалистов "с золотыми руками", готовых за несколько евро приехать в течение часа, чтобы починить кран, собрать мебель или установить бытовую технику. Заказать такую услугу можно онлайн или по телефону. Она стала особенно востребованной среди одиноких женщин после 30 лет.

Відео дня

Писательница Даце Рукшане, нередко называемая латвийской Кэрри Брэдшоу (персонаж и главная героиня телесериала "Секс в большом городе"), отмечает, что успешным и умным женщинам становится все сложнее найти партнера, соответствующего их уровню.

"Самые умные девушки — одиноки. И самые красивые тоже. Они ищут равных себе", — говорит она.

По ее словам, латвийские мужчины чувствуют избыток выбора и не стремятся к высоким стандартам в отношениях.

В Латвии женщины вынуждены искать нестандартные решения бытовых проблем Фото: Freepik

Согласно исследованиям социолога Байбы Белы, гендерный дисбаланс наиболее заметен в возрастной группе 30–40 лет. Мужская смертность в этом периоде в три раза выше женской, а разрыв в продолжительности жизни является одним из самых больших в ЕС. Латвийские женщины живут в среднем на 11 лет дольше.

Из-за этого формируется дефицит не только партнеров, но и специалистов в некоторых сферах. 29-летняя Дания, работающая на фестивалях, говорит, что 98% ее сотрудников являются женщинами.

"В этом нет ничего плохого, но иногда хотелось бы больше мужчин для общения и флирта — так просто веселее", — отметила она. Ее подруга Зейн добавила, что большинство их знакомых уже уехали в другие страны в поисках партнеров.

Ранее Фокус сообщал, что китаянка показала, как живет с миллионером и это вызвало скандал в соцсетях. 46-летняя инфлюенсер, у которой более 3 млн подписчиков, делится в соцсетях фрагментами быта, культурными наблюдениями и ведет собственный парфюмерный бренд и именно это спровоцировало волну кибербуллинга.

Также стало известно, что молодая жена миллионера рассказала свою историю. 29-летняя Пейдж, которая выросла в бедности, сегодня живет в особняке в Далласе (США) и делится онлайн своей новой реальностью. Ее партнер, 55-летний стоматолог и предприниматель Джейми, сделал предложение всего через 5 месяцев после знакомства.