"Деньги не главное": молодая жена миллионера рассказала свою историю (фото, видео)

29-летняя Пейдж, которая выросла в бедности, сегодня живет в особняке в Далласе (США) и делится онлайн своей новой реальностью. Ее партнер, 55-летний стоматолог и предприниматель Джейми, сделал предложение всего через 5 месяцев после знакомства.

Теперь пара строит жизнь, основанную на ролях, уважении и стабильности. Пейдж активно ведет TikTok под ником @paigeynora, где показывает фрагменты своей роскошной повседневности. Об этом пишет Newsweek.

Однако вместе с вниманием она получает и волну критики. Подписчики нередко называют ее "охотницей за деньгами", но американка реагирует спокойно.

"Я выросла в бедности и знала, что не останусь в бедности. Я развивала навыки, училась, работала. Но было бы глупо выходить замуж за человека с такими же финансовыми возможностями, как у меня, если я хочу изменить свою жизнь", — говорит она.

Пейдж работает UX-дизайнером в технологической компании, но признается, что раньше мужчины ее возраста ожидали, что она будет делить счет пополам. С Джейми, говорит она, все иначе. Она поверила, что "рыцарство живо".

Американский миллионер утверждает, что разница в возрасте помогает им строить гармоничный союз.

"Она позволяет мне быть мужчиной и уважать ее как женщину. Я беру пример с нее, она — с меня. Мне нравится баловать ее, это делает меня лучше", — отмечает мужчина.

Пейдж уверена, что равное финансовое разделение обязанностей это "мошенничество", потому что от женщин часто ждут гораздо большего эмоционального и бытового вклада. Пейдж подчеркнула, что ее привлек в Джейми не только достаток.

"Деньги не главное. Меня зацепили эмоциональная безопасность, последовательность, защита, лидерство. Ничто не может подделать эти качества", — добавила она.

Американка также рассказала, что ее детство прошло в атмосфере постоянного стресса из-за нехватки средств. Именно поэтому она сознательно выбрала партнера, чья жизнь соответствует ее представлениям о будущем.

В своих роликах она показывает дизайнерские вещи, Rolls-Royce партнера и их дом, но уверяет: это не центр ее отношений. Если ее называют "золотоискательницей", она отвечает, что стабильность это не про шоппинг, а про спокойствие, ответственность и зрелость.

По данным глобальных опросов, финансовая безопасность входит в число ключевых факторов при выборе супруга: почти 60% женщин считают ее важнейшей составляющей будущих отношений. При этом самыми желанными качествами остаются доброта, поддержка и интеллект.

