Девушка сделала 400 операций ради уверенности: сколько она потратила на пластику (видео)

38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет прошла около 400 косметических процедур и потратила на это более около 210 тысяч долларов.

Несмотря на огромное количество операций, женщина утверждает, что не жалеет о своем выборе и чувствует себя уверенно как никогда.

Жительница Южной Кореи стала героиней телешоу tvN STORY "Being a Martian Is Okay" после откровенного признания о своей страсти к пластической хирургии. Гиль Ли Вон впервые легла под нож в 2010 году, когда готовилась к поступлению в колледж. Тогда девушка начала набирать вес, и насмешки окружающих по поводу ее внешности подтолкнули ее к первой операции.

Позже, по ее словам, негативные комментарии бывшего возлюбленного окончательно разрушили самооценку:

"Мой парень, с которым я встречалась с 27 до 30 лет, постоянно критиковал мою внешность. Мне хотелось полностью измениться. И я не жалею о пластике — теперь я уверена в себе", — рассказала Гиль.

Відео дня

За прошедшие 15 лет женщина перенесла около 400 различных процедур, включая пересадку жира, ринопластику, операции на веках и лице, липосакцию, филлеры и ботокс, а также инъекции стволовых клеток и уходовые процедуры для кожи. Всего она потратила около 210 тысяч долларов (примерно 8,7 млн гривен).

"Если считать все посещения дерматологов и косметологов, общее число процедур приближается к четырем сотням. Со временем это просто стало частью моей жизни", — говорит Гиль Ли Вон.

Несмотря на советы врачей не переусердствовать, женщина продолжает регулярно посещать клиники.

"Мне сказали, что пора остановиться и просто поддерживать результат. Но я по-прежнему хожу к дерматологу почти каждый день", — признается она.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решился на эксперимент после 20 лет и неожиданно для всех "помолодел". Он поделился снимками "до" и "после".

Также стало известно, что украинка с "самыми большими щеками в мире" показала, как выглядела до пластики. Несмотря на критику, звезда Instagram уверяет, что счастлива со своей внешностью и продолжает экспериментировать с процедурами.