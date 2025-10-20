Девушка сделала 400 операций ради уверенности: сколько она потратила на пластику (видео)
38-летняя Гиль Ли Вон из Южной Кореи рассказала, что за последние 15 лет прошла около 400 косметических процедур и потратила на это более около 210 тысяч долларов.
Несмотря на огромное количество операций, женщина утверждает, что не жалеет о своем выборе и чувствует себя уверенно как никогда.
Жительница Южной Кореи стала героиней телешоу tvN STORY "Being a Martian Is Okay" после откровенного признания о своей страсти к пластической хирургии. Гиль Ли Вон впервые легла под нож в 2010 году, когда готовилась к поступлению в колледж. Тогда девушка начала набирать вес, и насмешки окружающих по поводу ее внешности подтолкнули ее к первой операции.
Позже, по ее словам, негативные комментарии бывшего возлюбленного окончательно разрушили самооценку:
"Мой парень, с которым я встречалась с 27 до 30 лет, постоянно критиковал мою внешность. Мне хотелось полностью измениться. И я не жалею о пластике — теперь я уверена в себе", — рассказала Гиль.
За прошедшие 15 лет женщина перенесла около 400 различных процедур, включая пересадку жира, ринопластику, операции на веках и лице, липосакцию, филлеры и ботокс, а также инъекции стволовых клеток и уходовые процедуры для кожи. Всего она потратила около 210 тысяч долларов (примерно 8,7 млн гривен).
"Если считать все посещения дерматологов и косметологов, общее число процедур приближается к четырем сотням. Со временем это просто стало частью моей жизни", — говорит Гиль Ли Вон.
Несмотря на советы врачей не переусердствовать, женщина продолжает регулярно посещать клиники.
"Мне сказали, что пора остановиться и просто поддерживать результат. Но я по-прежнему хожу к дерматологу почти каждый день", — признается она.
