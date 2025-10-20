Мужчина решился на эксперимент после 20 лет и неожиданно для всех "помолодел" (фото)

После 20 лет с густой бородой мужчина решился на перемены и удивил всех своим новым образом. Он поделился снимками "до" и "после".

Мужчина удивил пользователей популярного форума Reddit, задокументировав, как он сбрил свою длинную бороду впервые за два десятилетия. Его преображение вызвало бурю эмоций и обсуждений: многие признались, что едва узнали его на новых фотографиях.

Автор публикации рассказал, что носил бороду на протяжении 20 лет, но недавно решил изменить имидж и оставить только усы. В посте он поделился снимками "до" и "после".

"После 20 лет постоянного ношения бороды я перешел на усы", — написал он.

Мужчина с густой бородой, которую он отращивал более двух десятилетий Фото: Reddit

На первом фото мужчина позирует в машине с густой бородой, доходящей до ключиц.

На втором — тот же человек, но с аккуратной щетиной и ухоженными усами. Контраст оказался настолько сильным, что многие пользователи не поверили, что это один и тот же человек.

Новый образ мужчины с усами после того, как он впервые за 20 лет сбрил бороду Фото: Reddit

Комментарии под постом быстро заполнились комплиментами и шутками:

"Ого! Ты только что скинул 20 лет";

"Хорошо выглядишь, парень";

"Я думал, не стоит сбривать, но теперь вижу, что ты прятал".

Некоторые отметили, что его новый стиль позволяет ему выглядеть моложе и свежее, а другие восхитились формой усов, назвав их "одними из лучших, что они видели за долгое время".

Мужчина также признался, что покрасил усы, чтобы добиться более подходящего оттенка.

"Мой натуральный цвет не подошел — решил немного освежить образ", — добавил он.

