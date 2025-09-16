"Девушка-дракон": сколько на тату потратила самая "разрисованная" женщина Австралии (видео)

Жительница Австралии Эмбер Люк, известная как "самая татуированная женщина страны", призналась, сколько денег ушло на ее трансформацию. Сумма поразила пользователей соцсетей.

Австралийка покрыла 98% тела татуировками и потратила на это более 184 тысячи фунтов стерлингов (примерно 10,3 млн гривен). Несмотря на негативные комментарии, Эмбер уверена, что поступила правильно. Об этом пишет Lad Bible.

По словам 30-летней девушки, более 98% ее тела покрыто татуировками, и на создание уникального образа она потратила свыше 177 000 фунтов стерлингов (9,9 млн гривен). При этом эта сумма не включает дополнительные модификации, такие как раздвоение языка, пирсинг кожи и силиконовые рога на черепе. В итоге, с учетом косметических процедур, расходы превысили 184 400 фунтов (примерно 10,3 млн гривен).

Одной из самых рискованных процедур стала татуировка глазных яблок. После первой попытки Люк временно ослепла на три недели. Однако она решилась на повторную процедуру, чтобы ее глаза приобрели насыщенный синий и черный оттенок.

"Я чуть не расплакалась от счастья, когда увидела их в этот раз. Именно так все и должно было быть изначально", — рассказала она.

По словам 30-летней девушки, более 98% ее тела покрыто татуировками Фото: Instagram

Несмотря на популярность в соцсетях и прозвище "Девушка-дракон", Эмбер признается, что ее внешность мешает в поиске работы.

"Это ограничило мои возможности в трудоустройстве, но я не хочу работать в компании, где смотрят только на имидж", — подчеркнула она.

Кроме того, Люк часто сталкивается с критикой прохожих.

"Некоторые подходят и говорят: "Ты урод" или "Ты себя погубила". Это очень обидно", — поделилась девушка.

Несмотря на негативные комментарии, Эмбер уверена, что поступила правильно.

"У каждого свое представление о красоте. Меня задевают оскорбления, но я счастлива с тем, как выгляжу, и это главное", — заключила она.

