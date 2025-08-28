"Отправил в прошлое": девушка расплакалась из-за действий парикмахера (фото)

Жительница Айдахо Эшли оказалась в неприятной ситуации. За день до свадьбы своей сестры она решила обновить образ и сделать модное окрашивание, но результат оказался совсем не таким, как ожидалось.

История 28-летней американки стала вирусной в сети и набрала более 1,3 миллиона просмотров в TikTok. Девушка поделилась переживаниями о том, как всего за сутки до свадьбы своей сестры оказалась в настоящем "парикмахерском кошмаре".

Эшли приехала в Вашингтон, чтобы отпраздновать знаменательный день вместе с семьей. Накануне церемонии она решила обновить образ и забронировала место в местном салоне, где попросила стилиста сделать модный пепельно-русый балаяж. Это мягкая техника окрашивания, которая создает эффект естественного выгорания волос на солнце.

Фото до и после Фото: TikTok

Однако результат оказался совсем не тем, что ожидала девушка. Вместо плавных переходов она получила густые светлые пряди, напоминавшие яркие мелированные волосы конца 90-х. Первую реакцию Эшли показала в TikTok. В кадре она выглядела расстроенной, а подпись к видео звучала так: "Однажды парикмахер вернул меня в конец 90-х за 24 часа до свадьбы сестры".

Сначала Эшли не заметила всей катастрофы, но, уложив волосы дома самостоятельно, поняла, насколько они выглядели неудачно. Девушка призналась, что расплакалась и тут же попыталась дозвониться своему стилисту. Однако на звонки и сообщения никто не ответил.

Свадебная церемония прошла успешно Фото: TikTok

В панике она начала обзванивать другие салоны, и ей чудом удалось записаться в Robert Allen в Олимпии, штат Вашингтон. Там за ее образ взялась стилист Селеста Бадер. Профессионал исправила цвет и вернула волосам мягкий, холодный оттенок блонда с плавными переходами. Получившийся результат идеально подошел к образу Эшли на свадьбе сестры.

Реакция соцсетей

История Эшли вызвала живой отклик у пользователей TikTok. Многие делились своими похожими историями о неудачных походах к парикмахерам, а другие восторгались тем, насколько мастерски стилист исправила ситуацию.

"Поправка. У этого стилиста руки ангела";

"Я была бы предана такому мастеру до конца жизни, ведь спасти образ за несколько часов до свадьбы — это настоящее чудо";

"Их отзывы в Google уже никогда не были бы прежними, если бы кто-то сделает это со мной".

