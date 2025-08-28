"Отправил в прошлое": девушка расплакалась из-за действий парикмахера (фото)
Жительница Айдахо Эшли оказалась в неприятной ситуации. За день до свадьбы своей сестры она решила обновить образ и сделать модное окрашивание, но результат оказался совсем не таким, как ожидалось.
История 28-летней американки стала вирусной в сети и набрала более 1,3 миллиона просмотров в TikTok. Девушка поделилась переживаниями о том, как всего за сутки до свадьбы своей сестры оказалась в настоящем "парикмахерском кошмаре".
Эшли приехала в Вашингтон, чтобы отпраздновать знаменательный день вместе с семьей. Накануне церемонии она решила обновить образ и забронировала место в местном салоне, где попросила стилиста сделать модный пепельно-русый балаяж. Это мягкая техника окрашивания, которая создает эффект естественного выгорания волос на солнце.
Однако результат оказался совсем не тем, что ожидала девушка. Вместо плавных переходов она получила густые светлые пряди, напоминавшие яркие мелированные волосы конца 90-х. Первую реакцию Эшли показала в TikTok. В кадре она выглядела расстроенной, а подпись к видео звучала так: "Однажды парикмахер вернул меня в конец 90-х за 24 часа до свадьбы сестры".
Сначала Эшли не заметила всей катастрофы, но, уложив волосы дома самостоятельно, поняла, насколько они выглядели неудачно. Девушка призналась, что расплакалась и тут же попыталась дозвониться своему стилисту. Однако на звонки и сообщения никто не ответил.
В панике она начала обзванивать другие салоны, и ей чудом удалось записаться в Robert Allen в Олимпии, штат Вашингтон. Там за ее образ взялась стилист Селеста Бадер. Профессионал исправила цвет и вернула волосам мягкий, холодный оттенок блонда с плавными переходами. Получившийся результат идеально подошел к образу Эшли на свадьбе сестры.
Реакция соцсетей
История Эшли вызвала живой отклик у пользователей TikTok. Многие делились своими похожими историями о неудачных походах к парикмахерам, а другие восторгались тем, насколько мастерски стилист исправила ситуацию.
- "Поправка. У этого стилиста руки ангела";
- "Я была бы предана такому мастеру до конца жизни, ведь спасти образ за несколько часов до свадьбы — это настоящее чудо";
- "Их отзывы в Google уже никогда не были бы прежними, если бы кто-то сделает это со мной".
