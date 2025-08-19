Фотограф упала в фонтан на свадьбе, но продолжила снимать и сделала идеальные кадры

Свадебная церемония в Миннеаполисе, США, обернулась неожиданным курьезом, который уже успел покорить интернет.

Фотограф Вика Плотникова так увлеклась процессом съемки, что потеряла равновесие и упала прямо в фонтан, не перестав при этом делать кадры. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

По словам очевидцев, девушка отходила назад, чтобы поймать удачный ракурс, и не заметила фонтан. Через секунду она оказалась в воде. К счастью, падение обошлось без травм и не испортило праздник. Более того, Плотникова сумела удержать камеру над водой, спасая технику и продолжая снимать "как ни в чем не бывало".

Ролик быстро стал вирусным, набрав почти миллион просмотров и свыше 116 тысяч лайков.

В комментариях пользователи восхищаются ее профессионализмом и самоотдачей:

"А у тебя камера в порядке?! Великолепная работа";

"Это как сцена из Офиса, где Майкл Скотт падает в пруд. Только тут кадры просто потрясающие";

"Девушка, я бы из воды не вылезла! Вот это преданность делу".

Сама Плотникова в шутку отметила, что теперь знает, "как сделать свадьбу по-настоящему незабываемой". Она сразу же вернулась к работе и сумела запечатлеть самые важные моменты для жениха и невесты.

"Это был знаковый момент, хотя я так и сказала: просто плыла и снимала, как будто так и задумано", — написала фотограф в TikTok.

Для новобрачных такой случай стал еще одной историей, которую они смогут рассказывать друзьям и близким долгие годы. А для интернет-пользователей — примером того, что настоящий профессионал готов ради своей работы буквально на все.

