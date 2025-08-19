Фотограф упала у фонтан на весіллі, але продовжила знімати і зробила ідеальні кадри

Весільна церемонія в Міннеаполісі, США, обернулася несподіваним курйозом, який вже встиг підкорити інтернет.

Фотографка Віка Плотнікова так захопилася процесом зйомки, що втратила рівновагу і впала просто у фонтан, не переставши при цьому робити кадри. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

За словами очевидців, дівчина відходила назад, щоб зловити вдалий ракурс, і не помітила фонтан. Через секунду вона опинилася у воді. На щастя, падіння обійшлося без травм і не зіпсувало свято. Ба більше, Плотнікова зуміла втримати камеру над водою, рятуючи техніку і продовжуючи знімати "як ні в чому не бувало".

Ролик швидко став вірусним, набравши майже мільйон переглядів і понад 116 тисяч лайків.

У коментарях користувачі захоплюються її професіоналізмом і самовіддачею:

"А в тебе камера в порядку?! Чудова робота";

"Це як сцена з Офісу, де Майкл Скотт падає в ставок. Тільки тут кадри просто приголомшливі";

"Дівчина, я б із води не вилізла! Ось це відданість справі".

Сама Плотнікова жартома зазначила, що тепер знає, "як зробити весілля по-справжньому незабутнім". Вона одразу ж повернулася до роботи й зуміла зафіксувати найважливіші моменти для нареченого і нареченої.

"Це був знаковий момент, хоча я так і сказала: просто пливла і знімала, ніби так і задумано", — написала фотографка в TikTok.

Для молодят такий випадок став ще однією історією, яку вони зможуть розповідати друзям і близьким довгі роки. А для інтернет-користувачів — прикладом того, що справжній професіонал готовий заради своєї роботи буквально на все.

