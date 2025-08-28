"Відправив у минуле": дівчина розплакалася через дії перукаря (фото)
Мешканка Айдахо Ешлі опинилася в неприємній ситуації. За день до весілля своєї сестри вона вирішила оновити образ і зробити модне фарбування, але результат виявився зовсім не таким, як очікувалося.
Історія 28-річної американки стала вірусною в мережі та набрала понад 1,3 мільйона переглядів у TikTok. Дівчина поділилася переживаннями про те, як лише за добу до весілля своєї сестри опинилася у справжньому "перукарському кошмарі".
Ешлі приїхала до Вашингтона, щоб відсвяткувати знаменний день разом із сім'єю. Напередодні церемонії вона вирішила оновити образ і забронювала місце в місцевому салоні, де попросила стиліста зробити модний попелясто-русявий балаяж. Це м'яка техніка фарбування, яка створює ефект природного вигорання волосся на сонці.
Однак результат виявився зовсім не тим, що очікувала дівчина. Замість плавних переходів вона отримала густі світлі пасма, що нагадували яскраве меліроване волосся кінця 90-х. Першу реакцію Ешлі показала в TikTok. У кадрі вона виглядала засмученою, а підпис до відео звучав так: "Одного разу перукар повернув мене в кінець 90-х за 24 години до весілля сестри".
Спочатку Ешлі не помітила всієї катастрофи, але, уклавши волосся вдома самостійно, зрозуміла, наскільки воно виглядало невдало. Дівчина зізналася, що розплакалася й одразу ж спробувала додзвонитися своєму стилісту. Однак на дзвінки та повідомлення ніхто не відповів.
У паніці вона почала обдзвонювати інші салони, і їй дивом вдалося записатися в Robert Allen в Олімпії, штат Вашингтон. Там за її образ взялася стиліст Селеста Бадер. Професіоналка виправила колір і повернула волоссю м'який, холодний відтінок блонда з плавними переходами. Отриманий результат ідеально підійшов до образу Ешлі на весіллі сестри.
Реакція соцмереж
Історія Ешлі викликала жвавий відгук у користувачів TikTok. Багато хто ділився своїми схожими історіями про невдалі походи до перукарів, а інші захоплювалися тим, наскільки майстерно стиліст виправила ситуацію.
- "Поправка. У цього стиліста руки ангела";
- "Я була б віддана такому майстру до кінця життя, адже врятувати образ за кілька годин до весілля — це справжнє диво";
- "Їхні відгуки в Google уже ніколи не були б колишніми, якби хтось зробить це зі мною".
