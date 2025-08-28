"Відправив у минуле": дівчина розплакалася через дії перукаря (фото)

Мешканка Айдахо Ешлі опинилася в неприємній ситуації. За день до весілля своєї сестри вона вирішила оновити образ і зробити модне фарбування, але результат виявився зовсім не таким, як очікувалося.

Історія 28-річної американки стала вірусною в мережі та набрала понад 1,3 мільйона переглядів у TikTok. Дівчина поділилася переживаннями про те, як лише за добу до весілля своєї сестри опинилася у справжньому "перукарському кошмарі".

Ешлі приїхала до Вашингтона, щоб відсвяткувати знаменний день разом із сім'єю. Напередодні церемонії вона вирішила оновити образ і забронювала місце в місцевому салоні, де попросила стиліста зробити модний попелясто-русявий балаяж. Це м'яка техніка фарбування, яка створює ефект природного вигорання волосся на сонці.

Фото до і після Фото: TikTok

Однак результат виявився зовсім не тим, що очікувала дівчина. Замість плавних переходів вона отримала густі світлі пасма, що нагадували яскраве меліроване волосся кінця 90-х. Першу реакцію Ешлі показала в TikTok. У кадрі вона виглядала засмученою, а підпис до відео звучав так: "Одного разу перукар повернув мене в кінець 90-х за 24 години до весілля сестри".

Спочатку Ешлі не помітила всієї катастрофи, але, уклавши волосся вдома самостійно, зрозуміла, наскільки воно виглядало невдало. Дівчина зізналася, що розплакалася й одразу ж спробувала додзвонитися своєму стилісту. Однак на дзвінки та повідомлення ніхто не відповів.

Весільна церемонія пройшла успішно Фото: TikTok

У паніці вона почала обдзвонювати інші салони, і їй дивом вдалося записатися в Robert Allen в Олімпії, штат Вашингтон. Там за її образ взялася стиліст Селеста Бадер. Професіоналка виправила колір і повернула волоссю м'який, холодний відтінок блонда з плавними переходами. Отриманий результат ідеально підійшов до образу Ешлі на весіллі сестри.

Реакція соцмереж

Історія Ешлі викликала жвавий відгук у користувачів TikTok. Багато хто ділився своїми схожими історіями про невдалі походи до перукарів, а інші захоплювалися тим, наскільки майстерно стиліст виправила ситуацію.

"Поправка. У цього стиліста руки ангела";

"Я була б віддана такому майстру до кінця життя, адже врятувати образ за кілька годин до весілля — це справжнє диво";

"Їхні відгуки в Google уже ніколи не були б колишніми, якби хтось зробить це зі мною".

