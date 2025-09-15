Женщина нанесла автозагар перед отпуском и тут же пожалела об этом (видео)

Американка Эйприл Сильвери решила сделать процедуру в салоне накануне вылета, чтобы выглядеть "чуть загорелой" в бикини. Однако результат оказался совсем не таким, как она ожидала.

Related video

Перед долгожданным отпуском одна женщина оказалась в неловкой ситуации из-за неудачного автозагара. Об этом она рассказала в одним из своих видео.

Эйприл рассказала подписчикам, что ее кожа приобрела неестественный оттенок красного дерева. Вместо легкого золотистого сияния загар оказался слишком темным и ярким.

"Я просто хотела немного подрумяниться перед отпуском, а теперь выгляжу так, будто провела месяц под палящим солнцем. Что если это не смоется? Я боюсь выйти из дома", — призналась она.

Женщина добавила, что мастер в салоне не дала ей никаких рекомендаций, например, о том, что нельзя надевать обтягивающую одежду или сразу ложиться спать. Это вызвало у нее дополнительное беспокойство и даже панику.

Реакция соцсетей

В комментариях люди начали активно обсуждать ее историю. Одни шутили, что Эйприл стала похожа на Росса из сериала "Друзья", который также неудачно воспользовался автозагаром. Другие, наоборот, поддержали девушку, объяснив, что видимый оттенок — это всего лишь косметический бронзер, который смывается после первого душа.

"Это будет лучший загар в твоей жизни, как только ты его ополоснешь. Выглядит идеально";

"Не переживай, это стандартная реакция. Цвет проявляется постепенно и через сутки станет ровнее";

"Это случается со многими из нас. Это косметический бронзер, который вы видите. Будьте готовы к тому, что после смывания цвета будет мало или он исчезнет. Он выводится 24 часа".

К счастью, уже после душа Эйприл заметила, что темный оттенок легко смылся, а кожа приобрела более естественный и приятный цвет. В итоге ее отпуск на Гавайях прошел без лишних волнений.

"Я успокоилась, загар оказался именно таким, как хотелось, и я смогла отдохнуть на полную", — поделилась она позже.

Ранее Фокус сообщал, что девушка расплакалась из-за действий парикмахера. Жительница Айдахо Эшли оказалась в неприятной ситуации. За день до свадьбы своей сестры она решила обновить образ и сделать модное окрашивание, но результат оказался совсем не таким, как ожидалось.

Также стало известно, что мужчина поверил, что женится на королеве красоты. Пенсионер из Бельгии поверил, что общается с настоящей моделью Софи Вузелан. Мужчина проехал 800 км и перевел 25 000 фунтов стерлингов (почти 1,4 млн гривен) мошенникам, но узнал, что его обманули.