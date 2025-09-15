Жінка нанесла автозасмагу перед відпусткою і тут же пошкодувала про це (відео)

Американка Ейпріл Сільвері вирішила зробити процедуру в салоні напередодні вильоту, щоб виглядати "ледь засмаглою" в бікіні. Однак результат виявився зовсім не таким, як вона очікувала.

Перед довгоочікуваною відпусткою одна жінка опинилася в незручній ситуації через невдалу автозасмагу. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео.

Ейпріл розповіла підписникам, що її шкіра набула неприродного відтінку червоного дерева. Замість легкого золотистого сяйва засмага виявилася занадто темною і яскравою.

"Я просто хотіла трохи підрум'янитися перед відпусткою, а тепер маю такий вигляд, ніби провела місяць під палючим сонцем. Що якщо це не змиється? Я боюся вийти з дому", — зізналася вона.

Жінка додала, що майстриня в салоні не дала їй жодних рекомендацій, наприклад, про те, що не можна надягати обтислий одяг або одразу лягати спати. Це викликало в неї додаткове занепокоєння і навіть паніку.

Реакція соцмереж

У коментарях люди почали активно обговорювати її історію. Одні жартували, що Ейпріл стала схожа на Росса з серіалу "Друзі", який також невдало скористався автозасмагою. Інші, навпаки, підтримали дівчину, пояснивши, що видимий відтінок — це всього лише косметичний бронзер, який змивається після першого душу.

"Це буде найкраща засмага у твоєму житті, щойно ти її обполоснеш. Виглядає ідеально";

"Не переживай, це стандартна реакція. Колір проявляється поступово і через добу стане рівнішим";

"Це трапляється з багатьма з нас. Це косметичний бронзер, який ви бачите. Будьте готові до того, що після змивання кольору буде мало або він зникне. Він виводиться 24 години".

На щастя, вже після душу Ейпріл помітила, що темний відтінок легко змився, а шкіра набула більш природного і приємного кольору. У підсумку її відпустка на Гаваях пройшла без зайвих хвилювань.

"Я заспокоїлася, засмага виявилася саме такою, як хотілося, і я змогла відпочити на повну", — поділилася вона пізніше.

