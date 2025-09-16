"Дівчина-дракон": скільки на тату витратила найбільш "розмальована" жінка Австралії (відео)

Мешканка Австралії Ембер Люк, відома як "найбільш татуйована жінка країни", зізналася, скільки грошей пішло на її трансформацію. Сума вразила користувачів соцмереж.

Related video

Австралійка покрила 98% тіла татуюваннями і витратила на це понад 184 тисячі фунтів стерлінгів (приблизно 10,3 млн гривень). Попри негативні коментарі, Ембер впевнена, що вчинила правильно. Про це пише Lad Bible.

За словами 30-річної дівчини, понад 98% її тіла вкрите татуюваннями, і на створення унікального образу вона витратила понад 177 000 фунтів стерлінгів (9,9 млн гривень). При цьому ця сума не охоплює додаткових модифікацій, таких як роздвоєння язика, пірсинг шкіри і силіконові роги на черепі. У підсумку, з урахуванням косметичних процедур, витрати перевищили 184 400 фунтів (приблизно 10,3 млн гривень).

Однією з найризикованіших процедур стало татуювання очних яблук. Після першої спроби Люк тимчасово осліпла на три тижні. Однак вона зважилася на повторну процедуру, щоб її очі набули насиченого синього та чорного відтінку.

"Я мало не розплакалася від щастя, коли побачила їх цього разу. Саме так все і повинно було бути спочатку", — розповіла вона.

За словами 30-річної дівчини, понад 98% її тіла вкрите татуюваннями Фото: Instagram

Попри популярність у соцмережах і прізвисько "Дівчина-дракон", Ембер зізнається, що її зовнішність заважає в пошуку роботи.

"Це обмежило мої можливості в працевлаштуванні, але я не хочу працювати в компанії, де дивляться тільки на імідж", — підкреслила вона.

Крім того, Люк часто стикається з критикою перехожих.

"Деякі підходять і кажуть: "Ти потвора" або "Ти себе погубила". Це дуже прикро", — поділилася дівчина.

Незважаючи на негативні коментарі, Ембер впевнена, що вчинила правильно.

"У кожного своє уявлення про красу. Мене зачіпають образи, але я щаслива з тим, який вигляд маю, і це головне", — підсумувала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розплакалася через дії перукаря. Мешканка Айдахо Ешлі опинилася в неприємній ситуації. За день до весілля своєї сестри вона вирішила оновити образ і зробити модне фарбування, але результат виявився зовсім не таким, як очікувалося.

Також стало відомо, що жінка нанесла автозасмагу перед відпусткою і одразу ж пошкодувала про це. Американка Ейпріл Сільвері вирішила зробити процедуру в салоні напередодні вильоту, щоб виглядати "ледь засмаглою" в бікіні. Однак результат виявився зовсім не таким, як вона очікувала.