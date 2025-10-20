Чоловік зважився на експеримент після 20 років і несподівано для всіх "помолодшав" (фото)

Після 20 років із густою бородою чоловік наважився на зміни і здивував усіх своїм новим образом. Він поділився знімками "до" і "після".

Чоловік здивував користувачів популярного форуму Reddit, задокументувавши, як він збрив свою довгу бороду вперше за два десятиліття. Його перетворення викликало шквал емоцій та обговорень: багато хто зізнався, що ледь упізнали його на нових фотографіях.

Автор публікації розповів, що носив бороду протягом 20 років, але нещодавно вирішив змінити імідж і залишити тільки вуса. У пості він поділився знімками "до" і "після".

"Після 20 років постійного носіння бороди я перейшов на вуса", — написав він.

Чоловік із густою бородою, яку він відрощував понад два десятиліття Фото: Reddit

На першому фото чоловік позує в машині з густою бородою, що доходить до ключиць.

На другому — та сама людина, але з акуратною щетиною і доглянутими вусами. Контраст виявився настільки сильним, що багато користувачів не повірили, що це одна й та сама людина.

Новий образ чоловіка з вусами після того, як він уперше за 20 років збрив бороду Фото: Reddit

Коментарі під постом швидко заповнилися компліментами та жартами:

"Ого! Ти щойно скинув 20 років";

"Гарний вигляд маєш, хлопче";

"Я думав, не варто голити, але тепер бачу, що ти ховав".

Деякі зазначили, що його новий стиль дає йому змогу мати молодший і свіжіший вигляд, а інші захопилися формою вусів, назвавши їх "одними з найкращих, що вони бачили за довгий час".

Чоловік також зізнався, що пофарбував вуса, щоб домогтися більш відповідного відтінку.

"Мій натуральний колір не підійшов — вирішив трохи освіжити образ", — додав він.

