Українка з "найбільшими щоками у світі" показала, який вигляд мала до пластики (фото)
37-річна модель з України, відома завдяки своїй любові до філерів, поділилася рідкісним фото, де їй лише 16 років. Користувачі соцмереж були вражені її зовнішністю.
Попри критику, зірка Instagram запевняє, що щаслива зі своєю зовнішністю і продовжує експериментувати з процедурами. Про це пише Daily Star.
Анастасія Покрещук, яку називають володаркою "найбільших щік у світі", опублікувала знімок підліткового періоду, зроблений задовго до того, як вона захопилася косметологічними процедурами. На архівному фото дівчина з мінімальним макіяжем, легкою помадою і кораловими тінями, а її природне кучеряве волосся зібране у хвіст.
Сьогодні її зовнішність помітно відрізняється: вилиці підкреслені філерами, збільшені губи, встановлені вініри, зроблені ботокс-ін'єкції та низка інших косметичних процедур.
Реакція соцмереж
Серед 782 тисяч підписників інфлюенсера думки розділилися.
- "Раніше ти була такою красивою";
- "Була молода дівчина, а стала впевненою в собі жінкою";
- "Я б не впізнала вас на фото в 16 років".
Зараз деякі підписники порівнюють Анастасію з персонажем ляльки Біллі з фільму "Пила", але сама модель іронічно підтримала меми, примірявши його костюм.
За словами Покрещук, все почалося у 26 років з першої ін'єкції філлера.
"Після того, як мені зробили уколи, я побачила зміни на щоках і закохалася в них. Я розумію, що іншим це здається дивним, але мене це не хвилює", — розповіла модель.
Нагадаємо, раніше Анастасія Покрещук перенесла таку велику кількість ін'єкцій, що "збилася з рахунку". Жінка зізналася своїм шанувальникам, що зараз веде боротьбу з безпліддям. При цьому не уточнила, чи пов'язана її хвороба із захопленням філерами.
Крім того, повідомлялося про те, що болгарка Андреа Іванова з найбільшими губами у світі вирішила збільшити ще й вилиці, бо вони здавалися їй надто маленькими порівняно з розміром губ.