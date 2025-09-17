Украинка с "самыми большими щеками в мире" показала, как выглядела до пластики (фото)

37-летняя модель из Украины, известная благодаря своей любви к филлерам, поделилась редким фото, где ей всего 16 лет. Пользователи соцсетей были поражены ее внешностью.

Несмотря на критику, звезда Instagram уверяет, что счастлива со своей внешностью и продолжает экспериментировать с процедурами. Об этом пишет Daily Star.

Анастасия Покрещук, которую называют обладательницей "самых больших щек в мире", опубликовала снимок подросткового периода сделанный задолго до того, как она увлеклась косметологическими процедурами. На архивном фото девушка с минимальным макияжем, легкой помадой и коралловыми тенями, а ее естественные вьющиеся волосы собраны в хвост.

Сегодня ее внешность заметно отличается: скулы подчеркнуты филлерами, увеличены губы, установлены виниры, сделаны ботокс-инъекции и ряд других косметических процедур.

Анастасия Покрещук в 16 лет Фото: Instagram

Реакция соцсетей

Среди 782 тысяч подписчиков инфлюенсера мнения разделились.

"Раньше ты была такой красивой";

"Была молодая девушка, а стала уверенной в себе женщиной";

"Я бы не узнала вас на фото в 16 лет".

Сейчас некоторые подписчики сравнивают Анастасию с персонажем куклы Билли из фильма "Пила", но сама модель иронично поддержала мемы, примерив его костюм.

По словам Покрещук, все началось в 26 лет с первой инъекции филлера.

"После того, как мне сделали уколы, я увидела изменения на щеках и влюбилась в них. Я понимаю, что другим это кажется странным, но меня это не волнует", — рассказала модель.

Напомним, ранее Анастасия Покрещук перенесла такое большое количество инъекций, что "сбилась со счета". Женщина призналась своим поклонникам, что сейчас ведет борьбу с бесплодием. При этом не уточнила, связана ли ее болезнь с увлечением филлерами.

Кроме того, сообщалось о том, что болгарка Андреа Иванова с самыми большими губами в мире решила увеличить еще и скулы, потому что они казались ей слишком маленькими по сравнению с размером губ.