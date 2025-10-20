Дівчина зробила 400 операцій заради впевненості: скільки вона витратила на пластику (відео)

38-річна Гіль Лі Вон з Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років пройшла близько 400 косметичних процедур і витратила на це понад 210 тисяч доларів.

Незважаючи на величезну кількість операцій, жінка стверджує, що не шкодує про свій вибір і почувається впевнено як ніколи.

Мешканка Південної Кореї стала героїнею телешоу tvN STORY "Being a Martian Is Okay" після відвертого зізнання про свою пристрасть до пластичної хірургії. Гіль Лі Вон вперше лягла під ніж 2010 року, коли готувалася до вступу в коледж. Тоді дівчина почала набирати вагу, і глузування оточуючих з приводу її зовнішності підштовхнули її до першої операції.

Пізніше, за її словами, негативні коментарі колишнього коханого остаточно зруйнували самооцінку.

"Мій хлопець, з яким я зустрічалася з 27 до 30 років, постійно критикував мою зовнішність. Мені хотілося повністю змінитися. І я не шкодую про пластику — тепер я впевнена в собі", — розповіла Гіль.

Відео дня

За минулі 15 років жінка перенесла близько 400 різних процедур, включно з пересадкою жиру, ринопластикою, операціями на повіках і обличчі, ліпосакцією, філерами та ботоксом, а також ін'єкціями стовбурових клітин і доглядовими процедурами для шкіри. Загалом вона витратила близько 210 тисяч доларів (приблизно 8,7 млн гривень).

"Якщо рахувати всі відвідування дерматологів і косметологів, загальна кількість процедур наближається до чотирьох сотень. Згодом це просто стало частиною мого життя", — каже Гіль Лі Вон.

Попри поради лікарів не перестаратися, жінка продовжує регулярно відвідувати клініки.

"Мені сказали, що пора зупинитися і просто підтримувати результат. Але я, як і раніше, ходжу до дерматолога майже щодня", — зізнається вона.

