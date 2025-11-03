Учительница пришла на работу в кожаных штанах и спровоцировала спор о "приличии" (видео)

В одной из школ обсуждают внешний вид преподавательницы, пришедшей на урок в кожаных брюках и светлом свитере. Часть пользователей соцсетей посчитала наряд слишком вызывающим для работы, другие вполне допустимым.

В соцсетях разгорелись споры вокруг наряда школьной учительницы по имени Дениз, которая показала свой "лук дня" в TikTok. Видео быстро распространилось по платформам и набрало более 5 миллионов просмотров в X (бывший Twitter).

В ролике Дениз предстала в черных кожаных брюках Abercrombie, кремовом кашемировом свитере и кроссовках Zadig & Voltaire. По словам самой учительницы, это ее любимые брюки и она носит их уже три года и считает, что они с "идеальной посадкой".

Однако не все зрители оценили выбор одежды. Некоторые пользователи заявили, что "такие брюки больше подходят для клуба, чем для школы", а другие посчитали наряд "слишком вызывающим для детей".

"Это отличный образ для вечера, но если тебе важно быть красивой на уроке — это уже неуместно", — написал один из критиков.

Тем не менее, часть комментаторов встала на сторону Дениз.

"Детям все равно, они просто видят учительницу в кожаных штанах", — написал один пользователь.

Похожая ситуация произошла с другой преподавательницей — блогершей Уильямс, у которой более 134 тысяч подписчиков в TikTok. Она часто делится своими модными образами из школы.

Похожая ситуация произошла с другой преподавательницей Фото: TikTok

В одном из вирусных видео она появилась в юбке-карандаш телесного цвета, белой блузке и черных туфлях. Этот ролик вызвал новую волну споров

"Школам нужно ввести дресс-код для учителей. Вы выглядите отлично, но не в том месте", — написал один зритель.

