Плакала на тренажере: девушка сбросила 50 кг без операций и вдохновила миллионы (видео)

Когда 27-летняя жительница Ноттингема (Великобритания) Пэшн Найт прошлой зимой посмотрела на себя в зеркало, она поняла, что настало время перемен. В тот момент вес девушки достигал 145 килограммов, и это стало поворотной точкой в ее жизни.

Пэшн Найт сбросила 50 кг за восемь месяцев. Историей преображения, которая вдохновила миллионы пользователей, женщина делилась в TikTok.

Видео с хэштегом @__.xpash собрало более 18,2 миллиона просмотров и 2,2 миллиона лайков.

"Я сказала себе, что в 2025 году я стану новой собой", — вспоминает Найт.

После увольнения и трудного расставания Найт решила начать заново. Она ограничила питание по принципу интервального голодания (с 10:00 до 16:00), полностью исключила сахар и углеводы, а также начала заниматься спортом четыре раза в неделю.

"Раньше я могла есть до 8000 калорий в день. Брала Биг Мак и 20 наггетсов, потом шла в "Бургер Кинг". Сейчас я ем 1600 калорий", — признается она.

Девушка заменила привычные блюда полезными аналогами: делала пюре из моркови и терла морковь вместо риса. Друзья даже прозвали ее "девочкой-морковкой".

После потери 50 кг Пэшн Найт обрела уверенность и радость жизни Фото: newsweek

Первые три месяца принесли ей минус 25 килограммов. Тренировки длились по два часа и включали силовые упражнения и кардио на тренажере StairMaster.

"Иногда я плакала прямо во время упражнения. Я восстанавливалась, одновременно сбрасывая вес", — вспоминает Найт.

Чтобы не потерять мотивацию, она придумала символический ритуал — за каждый сброшенный фунт клала камешек в коробку.

"Когда мне казалось, что я застряла, я смотрела на нее и понимала, как далеко продвинулась", — отметила британка.

Сегодня вес Найт составляет 186 фунтов (около 84 кг), и до ее цели — 161 фунта — осталось всего 28.

