Плакала на тренажері: дівчина скинула 50 кг без операцій і надихнула мільйони (відео)

Коли 27-річна мешканка Ноттінгема (Велика Британія) Пешн Найт минулої зими подивилася на себе в дзеркало, вона зрозуміла, що настав час змін. На той момент вага дівчини сягала 145 кілограмів, і це стало поворотною точкою в її житті.

Пешн Найт скинула 50 кг за вісім місяців. Історією перетворення, яка надихнула мільйони користувачів, жінка ділилася в TikTok.

Відео з хештегом @__.xpash зібрало понад 18,2 мільйона переглядів і 2,2 мільйона лайків.

"Я сказала собі, що у 2025 році я стану новою собою", — згадує Найт.

Після звільнення і важкого розставання Найт вирішила почати заново. Вона обмежила харчування за принципом інтервального голодування (з 10:00 до 16:00), повністю виключила цукор і вуглеводи, а також почала займатися спортом чотири рази на тиждень.

"Раніше я могла їсти до 8000 калорій на день. Брала Біг Мак і 20 нагетсів, потім йшла в "Бургер Кінг". Зараз я їм 1600 калорій", — зізнається вона.

Дівчина замінила звичні страви корисними аналогами: робила пюре з моркви й терла моркву замість рису. Друзі навіть прозвали її "дівчинкою-морквиною".

Після втрати 50 кг Пешн Найт набула впевненості та радості життя Фото: newsweek

Перші три місяці принесли їй мінус 25 кілограмів. Тренування тривали по дві години та включали силові вправи та кардіо на тренажері StairMaster.

"Іноді я плакала просто під час вправи. Я відновлювалася, одночасно скидаючи вагу", — згадує Найт.

Щоб не втратити мотивацію, вона придумала символічний ритуал — за кожен скинутий фунт клала камінчик у коробку.

"Коли мені здавалося, що я застрягла, я дивилася на неї і розуміла, як далеко просунулася", — зазначила британка.

Сьогодні вага Найт становить 186 фунтів (близько 84 кг), і до її мети — 161 фунта — залишилося всього 28.

