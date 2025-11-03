Вчителька прийшла на роботу в шкіряних штанях і спровокувала суперечку про "пристойність" (відео)

В одній зі шкіл обговорюють зовнішній вигляд викладачки, яка прийшла на урок у шкіряних штанах і світлому светрі. Частина користувачів соцмереж вважає вбрання надто зухвалим для роботи, інші — цілком припустимим.

У соцмережах розгорілися суперечки навколо вбрання шкільної вчительки на ім'я Деніз, яка показала свій "лук дня" в TikTok. Відео швидко поширилося платформами і набрало понад 5 мільйонів переглядів в X (колишній Twitter).

У ролику Деніз постала в чорних шкіряних штанах Abercrombie, кремовому кашеміровому светрі та кросівках Zadig & Voltaire. За словами самої вчительки, це її улюблені штани і вона носить їх уже три роки та вважає, що вони з "ідеальною посадкою".

Однак не всі глядачі оцінили вибір одягу. Деякі користувачі заявили, що "такі штани більше пасують для клубу, ніж для школи", а інші вважають вбрання "занадто зухвалим для дітей".

Відео дня

"Це чудовий образ для вечора, але якщо тобі важливо бути красивою на уроці — це вже недоречно", — написав один із критиків.

Проте частина коментаторів стала на бік Деніз.

"Дітям байдуже, вони просто бачать вчительку в шкіряних штанях", — написав один користувач.

Схожа ситуація сталася з іншою викладачкою — блогеркою Вільямс, у якої понад 134 тисячі підписників у TikTok. Вона часто ділиться своїми модними образами зі школи.

Схожа ситуація сталася з іншою викладачкою Фото: TikTok

В одному з вірусних відео вона з'явилася в спідниці-олівець тілесного кольору, білій блузці та чорних туфлях. Цей ролик викликав нову хвилю суперечок

"Школам потрібно ввести дрес-код для вчителів. Ви маєте чудовий вигляд, але не в тому місці", — написав один глядач.

