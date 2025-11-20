"Гроші не головне": молода дружина мільйонера розповіла свою історію (фото, відео)

29-річна Пейдж, яка виросла в бідності, сьогодні живе в особняку в Далласі (США) і ділиться онлайн своєю новою реальністю. Її партнер, 55-річний стоматолог і підприємець Джеймі, освідчився всього через 5 місяців після знайомства.

Тепер пара будує життя, засноване на ролях, повазі та стабільності. Пейдж активно веде TikTok під ніком @paigeynora, де показує фрагменти свого розкішного повсякдення. Про це пише Newsweek.

Однак разом з увагою вона отримує і хвилю критики. Підписники нерідко називають її "мисливицею за грошима", але американка реагує спокійно.

"Я виросла в бідності й знала, що не залишуся в бідності. Я розвивала навички, вчилася, працювала. Але було б нерозумно виходити заміж за людину з такими ж фінансовими можливостями, як у мене, якщо я хочу змінити своє життя", — каже вона.

Пейдж працює UX-дизайнером у технологічній компанії, але зізнається, що раніше чоловіки її віку очікували, що вона ділитиме рахунок навпіл. З Джеймі, каже вона, все інакше. Вона повірила, що "лицарство живе".

Відео дня

Американський мільйонер стверджує, що різниця у віці допомагає їм будувати гармонійний союз.

"Вона дозволяє мені бути чоловіком і поважати її як жінку. Я беру приклад з неї, вона — з мене. Мені подобається балувати її, це робить мене кращим", — зазначає чоловік.

29-річна Пейдж, яка виросла в бідності Фото: newsweek

Пейдж впевнена, що рівний фінансовий поділ обов'язків — це "шахрайство", тому що від жінок часто чекають набагато більшого емоційного та побутового внеску. Пейдж наголосила, що її привабив у Джеймі не тільки достаток.

"Гроші не головне. Мене зачепили емоційна безпека, послідовність, захист, лідерство. Ніщо не може підробити ці якості", — додала вона.

Американка також розповіла, що її дитинство пройшло в атмосфері постійного стресу через брак коштів. Саме тому вона свідомо обрала партнера, чиє життя відповідає її уявленням про майбутнє.

У своїх роликах вона показує дизайнерські речі, Rolls-Royce партнера та їхній будинок, але запевняє: це не центр її стосунків. Якщо її називають "золотошукачкою", вона відповідає, що стабільність це не про шопінг, а про спокій, відповідальність і зрілість.

За даними глобальних опитувань, фінансова безпека входить до числа ключових чинників під час вибору чоловіка: майже 60% жінок вважають її найважливішою складовою майбутніх стосунків. При цьому найбажанішими якостями залишаються доброта, підтримка та інтелект.

Раніше Фокус повідомляв, що вчителька прийшла на роботу в шкіряних штанях і спровокувала суперечку про "пристойність". Частина користувачів соцмереж вважала вбрання занадто зухвалим для роботи, інші — цілком допустимим.

Також стало відомо, що дівчина зробила 400 операцій заради впевненості. 38-річна Гіль Лі Вон з Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років витратила на косметичні процедури понад 210 тисяч доларів.