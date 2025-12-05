Дефіцит чоловіків у країні сягнув піку: жінки знайшли несподіваний вихід

У Латвії стрімко набирає популярності незвичайна послуга. Жінки все частіше замовляють так званих "чоловіків на годину".

Таке рішення стало своєрідною відповіддю на зростаючий гендерний дисбаланс у країні, де, за словами соціологів, спостерігається гостра нестача чоловіків відповідного віку. Про це пише Daily Star.

За даними експертів, латвійські жінки в середньому краще освічені, ведуть більш здоровий спосіб життя і живуть значно довше за чоловіків. У той час як багато представників сильної статі виїжджають за кордон, місцеві красуні змушені шукати нестандартні рішення побутових проблем.

Компанії, що пропонують "чоловіків на годину", рекламують фахівців "із золотими руками", готових за кілька євро приїхати впродовж години, щоб полагодити кран, зібрати меблі або встановити побутову техніку. Замовити таку послугу можна онлайн або телефоном. Вона стала особливо затребуваною серед самотніх жінок після 30 років.

Письменниця Даце Рукшане, яку нерідко називають латвійською Керрі Бредшоу (персонаж і головна героїня телесеріалу "Секс і місто"), зазначає, що успішним і розумним жінкам стає дедалі складніше знайти партнера, який відповідає їхньому рівню.

"Найрозумніші дівчата — самотні. І найкрасивіші теж. Вони шукають рівних собі", — каже вона.

За її словами, латвійські чоловіки відчувають надлишок вибору і не прагнуть високих стандартів у стосунках.

У Латвії жінки змушені шукати нестандартні рішення побутових проблем Фото: Freepik

Згідно з дослідженнями соціолога Байби Бели, гендерний дисбаланс найбільш помітний у віковій групі 30-40 років. Чоловіча смертність у цьому періоді втричі вища за жіночу, а розрив у тривалості життя є одним із найбільших у ЄС. Латвійські жінки живуть у середньому на 11 років довше.

Через це формується дефіцит не лише партнерів, а й фахівців у деяких сферах. 29-річна Данія, яка працює на фестивалях, каже, що 98% її співробітників є жінками.

"У цьому немає нічого поганого, але іноді хотілося б більше чоловіків для спілкування і флірту — так просто веселіше", — зазначила вона. Її подруга Зейн додала, що більшість їхніх знайомих уже виїхали в інші країни в пошуках партнерів.

