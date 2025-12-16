Миллиардеры массово начали создавать семьи, в которых 100 и более детей: зачем им это

Миллиардеры из Китая начали создавать так называемые "мега-семьи", в которых число детей может превышать сотню. Из-за запрета суррогатного материнства в родной стране состоятельные бизнесмены обращаются к услугам суррогатных матерей в США.

Китайские миллиардеры все чаще становятся героями громких обсуждений из-за необычного способа борьбы с демографическим кризисом. В стране, где рождаемость продолжает снижаться, состоятельные бизнесмены создают так называемые "мега-семьи", в которых число детей может превышать сотню. Об этом пишет Daily Mail.

Одним из самых известных примеров стал миллиардер Сюй Бо, разбогатевший на разработке фэнтезийных видеоигр. Он публично заявлял, что является отцом "чуть более 100" детей, а расходы на каждого ребенка могут достигать до 200 тысяч долларов (8,4 млн гривен). По его словам, таким образом он закладывает основу для будущей семейной династии.

Миллиардеры выбирают суррогатное материнство

Из-за запрета суррогатного материнства в Китае подобные проекты реализуются за границей. Чаще всего бизнесмены обращаются к услугам суррогатных матерей в США, где законодательство в этой сфере значительно мягче. Это позволяет им использовать собственный генетический материал и официально оформлять детей, рожденных за пределами страны.

Сюй Бо, разбогатевший на разработке фэнтезийных видеоигр Фото: Daily Mail

История Сюй Бо получила и юридическое продолжение. В 2023 году он оказался в центре судебного разбирательства после того, как суд отказал ему в родительских правах на еще не родившихся детей, сославшись на то, что он уже является отцом или ожидает рождения нескольких других.

При этом сам миллиардер заявлял, что планирует рождение десятков детей именно в США, чтобы в будущем передать им бизнес.

Издание отмечает, что в китайских соцсетях феномен "мега-семей" вызывает бурные споры. Одни считают такие инициативы эксцентричной попыткой повлиять на демографию страны, другие же проявлением личных амбиций и стремления к бессмертию через потомков. Как бы то ни было, подобные истории наглядно показывают, как богатство меняет представление о семье, ответственности и будущем.

