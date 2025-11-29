Три года без выходных: самый молодой миллиардер раскрыл свой секрет успеха (фото)

22-летний основатель компании Mercor Брендан Фуди стремительно ворвался в список самых молодых миллиардеров мира, опровергая миф о том, что поколение Z не готово работать до изнеможения.

Его путь представлял собой необычное переплетение одержимости, настойчивости и стремительного роста в эпоху искусственного интеллекта. Об этом пишет Fortune.

Фуди и его друзья по школьной команде дебатов, Адарш Хиремат и Сурья Мидха, создали Mercor на хакатоне в Сан-Паулу (Бразилия). Их идея выглядела простой и понятной. Они хотели автоматизировать процесс найма с помощью искусственного интеллекта. Сейчас платформа Mercor анализирует резюме, подбирает кандидатов и даже проводит первичные собеседования.

Через девять месяцев после запуска троица превратила идею в бизнес с оборотом в миллион долларов, а затем в стартап с оценкой $10 млрд.

Ради успеха проекта Фуди бросил учебу в Джорджтауне, чтобы посвятить себя Mercor. Теперь его недели напоминают корпоративный "бесконечный понедельник". Американец признался, что именно отсутствие выходных стало одной из привычек, которые привели его к статусу миллиардера.

"Мы много работаем. Я работаю каждый день последние три года. Люди выгорают не из-за нагрузки, а из-за работы, которая не приносит смысла", — говорит Фуди.

Основатели Mercor Адарш Хайремат и Брендан Фуди вместе участвовали в дебатах в старшей школе Фото: fortune.com

Одержимость проектом стала для молодого американца привычным состоянием. По его словам, он думал о Mercor даже за семейным ужином.

Когда тяжелая работа перестает быть тяжелой

Фуди объяснил, что все изменилось, когда он впервые увидел реальный эффект от своих усилий (клиенты, рост, инвестиции). Тогда по его словам, работа перестала быть обязанностью и превратилась во внутренний импульс.

"Я не могу взять выходной, у меня возникает импульсивное желание вернуться к делу. Важно найти то, чем ты готов жить", — признается он.

Издание отмечает, что сегодня все трое основателей Mercor младше Марка Цукерберга в тот момент, когда он впервые стал миллиардером в 23 года. Они также опередили прежнего рекордсмена основателя Polymarket Шейна Коплана, ставшего самым молодым self-made миллиардером лишь в 27 лет.

