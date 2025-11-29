Три роки без вихідних: наймолодший мільярдер розкрив свій секрет успіху (фото)

22-річний засновник компанії Mercor Брендан Фуді стрімко увірвався до списку наймолодших мільярдерів світу, спростовуючи міф про те, що покоління Z не готове працювати до знемоги.

Його шлях являв собою незвичайне переплетення одержимості, наполегливості та стрімкого зростання в епоху штучного інтелекту. Про це пише Fortune.

Фуді та його друзі зі шкільної команди дебатів, Адарш Хіремат і Сурья Мідха, створили Mercor на хакатоні в Сан-Паулу (Бразилія). Їхня ідея виглядала простою і зрозумілою. Вони хотіли автоматизувати процес найму за допомогою штучного інтелекту. Зараз платформа Mercor аналізує резюме, підбирає кандидатів і навіть проводить первинні співбесіди.

За дев'ять місяців після запуску трійця перетворила ідею на бізнес з оборотом у мільйон доларів, а потім на стартап з оцінкою $10 млрд.

Заради успіху проєкту Фуді кинув навчання в Джорджтауні, щоб присвятити себе Mercor. Тепер його тижні нагадують корпоративний "нескінченний понеділок". Американець зізнався, що саме відсутність вихідних стала однією зі звичок, які привели його до статусу мільярдера.

"Ми багато працюємо. Я працюю щодня останні три роки. Люди вигорають не через навантаження, а через роботу, яка не приносить сенсу", — каже Фуді.

Засновники Mercor Адарш Хайремат і Брендан Фуді разом брали участь у дебатах у старшій школі Фото: fortune.com

Одержимість проєктом стала для молодого американця звичним станом. За його словами, він думав про Mercor навіть за сімейною вечерею.

Коли важка робота перестає бути важкою

Фуді пояснив, що все змінилося, коли він уперше побачив реальний ефект від своїх зусиль (клієнти, зростання, інвестиції). Тоді за його словами, робота перестала бути обов'язком і перетворилася на внутрішній імпульс.

"Я не можу взяти вихідний, у мене виникає імпульсивне бажання повернутися до справи. Важливо знайти те, чим ти готовий жити", — зізнається він.

Видання зазначає, що сьогодні всі троє засновників Mercor молодші за Марка Цукерберга в той момент, коли він вперше став мільярдером у 23 роки. Вони також випередили колишнього рекордсмена засновника Polymarket Шейна Коплана, який став наймолодшим self-made мільярдером лише у 27 років.

