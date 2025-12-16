Стал никем: миллионер внезапно потерял все свое состояние (фото)

Имя Терранса Ватанабе навсегда вошло в историю Лас-Вегаса, как символ одного из самых громких и трагичных проигрышей в мире азартных игр.

По оценкам, он потерял в казино больше денег, чем любой другой человек за всю историю "города грехов". Об этой истории вспоминает Daily Star.

Когда-то жизнь Ватанабе казалась воплощением американской мечты. Он унаследовал компанию Oriental Trading Company, успешно вывел ее на новый финансовый уровень и в итоге продал бизнес за 400 миллионов долларов. Однако почти четверть века он жил в режиме постоянной работы, разъездов и переговоров, что, по словам близких, привело к выгоранию и полной утрате личной жизни.

От успешного бизнесмена к "легенде" казино

Ранний выход на пенсию должен был стать для него шансом начать все заново. Однако спокойная жизнь быстро наскучила. В 2007 году Ватанабе отправился в Лас-Вегас с желанием развлечься и с по-настоящему бездонным кошельком.

Терри Ватанабе был наследником компании Oriental Trading Company Фото: Daily Star

Следующий год стал для него разрушительным. По данным американских СМИ, за время бесконечных визитов в казино Caesars Palace и Rio он проиграл около 127 миллионов долларов. Эта сумма, как утверждается, составила более 5% всей выручки этих казино за тот период.

Позже Ватанабе заявил, что не осознавал масштаб происходящего.

Алкоголь, долги и попытка начать жизнь заново

Адвокат бизнесмена называл случившееся трагедией, утверждая, что клиент находился в тяжелой алкогольной зависимости и не контролировал свои действия. По свидетельствам персонала, он мог выпивать по две-три бутылки водки в день, играть в рулетку и игровые автоматы по 24 часа подряд, а также щедро одаривать сотрудников дорогими подарками.

После "личной катастрофы" Ватанабэ отправился на реабилитацию Фото: Daily Star

Сам Ватанабе утверждал, что казино создавали для него особые условия: роскошные номера, закрытые игровые зоны и постоянное внимание персонала, чтобы он продолжал делать ставки. Когда ситуация окончательно вышла из-под контроля, вмешалась его сестра. После этого он отправился на реабилитацию.

Однако и на этом история не закончилась. Помимо проигранного состояния, Ватанабе столкнулся с обвинениями со стороны казино, которые заявили, что он остался им должен миллионы долларов. В 2009 году ему предъявили обвинения по четырем пунктам за отказ выплатить около 14 миллионов долларов. Позже стороны достигли конфиденциального соглашения.

В результате человек, когда-то входивший в число самых богатых бизнесменов США, был вынужден начать жизнь с нуля.

