Став ніким: мільйонер раптово втратив усі свої статки (фото)

Ім'я Терранса Ватанабе назавжди увійшло в історію Лас-Вегаса, як символ одного з найгучніших і найтрагічніших програшів у світі азартних ігор.

За оцінками, він втратив у казино більше грошей, ніж будь-яка інша людина за всю історію "міста гріхів". Про цю історію згадує Daily Star.

Колись життя Ватанабе здавалося втіленням американської мрії. Він успадкував компанію Oriental Trading Company, успішно вивів її на новий фінансовий рівень і в підсумку продав бізнес за 400 мільйонів доларів. Однак майже чверть століття він жив у режимі постійної роботи, роз'їздів і переговорів, що, за словами близьких, призвело до вигорання і повної втрати особистого життя.

Від успішного бізнесмена до "легенди" казино

Ранній вихід на пенсію мав стати для нього шансом почати все заново. Однак спокійне життя швидко набридло. У 2007 році Ватанабе вирушив до Лас-Вегаса з бажанням розважитися і з по-справжньому бездонним гаманцем.

Террі Ватанабе був спадкоємцем компанії Oriental Trading Company Фото: Daily Star

Наступний рік став для нього руйнівним. За даними американських ЗМІ, за час нескінченних візитів у казино Caesars Palace і Rio він програв близько 127 мільйонів доларів. Ця сума, як стверджується, становила понад 5% усієї виручки цих казино за той період.

Пізніше Ватанабе заявив, що не усвідомлював масштаб того, що відбувається.

Алкоголь, борги й спроба почати життя заново

Адвокат бізнесмена називав те, що трапилося, трагедією, стверджуючи, що клієнт перебував у важкій алкогольній залежності і не контролював свої дії. За свідченнями персоналу, він міг випивати по дві-три пляшки горілки на день, грати в рулетку та ігрові автомати по 24 години поспіль, а також щедро обдаровувати співробітників дорогими подарунками.

Після "особистої катастрофи" Ватанабе вирушив на реабілітацію Фото: Daily Star

Сам Ватанабе стверджував, що казино створювали для нього особливі умови: розкішні номери, закриті ігрові зони і постійна увага персоналу, щоб він продовжував робити ставки. Коли ситуація остаточно вийшла з-під контролю, втрутилася його сестра. Після цього він вирушив на реабілітацію.

Однак і на цьому історія не закінчилася. Крім програних статків, Ватанабе зіткнувся зі звинуваченнями з боку казино, які заявили, що він залишився їм винен мільйони доларів. У 2009 році йому висунули звинувачення за чотирма пунктами за відмову виплатити близько 14 мільйонів доларів. Пізніше сторони досягли конфіденційної угоди.

У результаті людина, яка колись входила до числа найбагатших бізнесменів США, була змушена почати життя з нуля.

