Чоловік зібрав 3 млн доларів перед виходом на пенсію і не знав як їх витратити (фото)

Скотт Сковел, який усе життя дотримувався суворої фінансової дисципліни і зумів накопичити понад $3 млн до свого 58-річчя, зізнався, що найскладнішим на його шляху виявилося зовсім не збирати гроші, а дозволити собі перестати працювати

Попри значні заощадження і власний будинок, страх перед гіперінфляцією та іншими "найгіршими сценаріями" багато років утримував чоловіка від виходу на пенсію. Про це пише Bussines Insider.

Першим кроком до розв'язання проблеми стала трагічна подія. У 2022 році його колишній однокурсник раптово помер у 59 років. Ця новина змусила Скотта замислитися про крихкість часу і підштовхнула до думки про завершення кар'єри.

За день до свого 60-річчя він залишив роботу керівника відділу ціноутворення в компанії-розробнику програмного забезпечення і захотів почати для себе новий життєвий етап.

Як йому вдалося накопичити понад $3 млн

Свої пенсійні накопичення чоловік почав формувати з першої роботи, бувши молодшим аналітиком. Він одразу встановив автоматичне перерахування 10% доходу в пенсійний фонд, а пізніше став щорічно максимізувати внески в 401(k). Роботодавці часто компенсували частину його відрахувань, що прискорювало зростання капіталу.

За майже чотири десятиліття кар'єри в банківській справі, медіа та IT він послідовно інвестував у пайові фонди, переважно американські. Щоразу, змінюючи роботу, він переводив накопичення в недорогі IRA-рахунки, не намагаючись ловити коливання ринку. Складний відсоток робив свою справу і до кінця 50-річчя сума перевищила 3 млн доларів (приблизно 126 млн гривень).

50 000 доларів на рік Скотт витрачає на розваги Фото: bussines insider

Хоча розрахунки, консультації та власні таблиці запевняли його, що грошей вистачить на все життя, емоційно чоловік виявився не готовим до того, що його капітал почне зменшуватися. Ідея перестати працювати лякала, тому він вирішив назвати свій відхід тримісячною відпусткою.

"Відпустка" триває вже 38 місяців

Тільки згодом він зміг спокійно вимовляти: "Я на пенсії".

Щоб знизити тривожність перед витратами, чоловік виробив власну систему.

Щомісячна "зарплата" становила 7500 доларів (317 тисяч гривнів). Чоловік налаштував автоматичний переказ цієї суми на свій поточний рахунок. Завдяки назві "зарплата" йому стало простіше сприймати зняття грошей як звичайний дохід, а не витрату капіталу.

50 000 доларів (2,1 млн гривнів) на рік Скотт виділяє в так званий "Військовий фонд". Ця сума призначена виключно для задоволень: подорожей, покупок, вражень. Чоловік зізнається, що наприкінці року вважає невикористані гроші не заощадженнями, а втраченою можливістю прожити життя яскравіше.

Поїздка до Кенії на вражаюче переселення антилоп гну, Фото: bussines insider

Серед нещодавніх витрат була поїздка до Кенії на вражаюче переселення антилоп гну, купівля непомітних слухових апаратів, що повернули впевненість, і нова посудомийна машина для його подруги.

Чоловік порівнює свій шлях із байкою Езопа, адже десятиліттями він працював, збирав і захищався від майбутніх ризиків. Тепер він вчиться протилежного, дозволяти собі радість, витрачати без провини і цінувати час, який не можна повернути.

За його словами, саме поєднання дисципліни минулого та усвідомленості сьогодення дало йому змогу нарешті відчути смак життя на пенсії.

