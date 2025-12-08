29-річна балерина стала наймолодшою мільярдеркою планети: що вона придумала

29-річна уродженка Бразилії Луана Лопес Лара офіційно очолила світовий рейтинг наймолодших жінок-мільярдерок, які заробили статки власними силами. Раніше цей статус належав Кайлі Дженнер і Тейлор Свіфт.

Колишня балерина і випускниця Массачусетського технологічного інституту зробила стрімкий ривок у технологічній індустрії й сьогодні є співзасновницею і топменеджеркою компанії Kalshi, оціненої інвесторами в 11 мільярдів доларів. Про це пише Forbes.

Раніше цей статус належав Кайлі Дженнер і Тейлор Свіфт, пізніше підприємниці Люсі Гуо, проте саме Луана стала новою наймолодшою self-made мільярдеркою у світі.

Луана познайомилася з Тареком Мансуром, своїм майбутнім бізнес-партнером, під час навчання в MIT. У 2018 році вони створили Kalshi — інноваційний ринок прогнозування, який дозволяє користувачам торгувати контрактами на результат майбутніх подій: виборів, спортивних матчів, культурних трендів і глобальних новин.

Відео дня

За даними Forbes, кожен із засновників володіє близько 12% компанії. Частка Лари оцінюється приблизно в 1,3 мільярда доларів, аналогічна сума й у Мансура.

Луана Лара і Тарек Мансур Фото: Forbes

Лара пояснює, що ідея Kalshi з'явилася з простої закономірності, адже зазвичай ринок реагує на інформацію про майбутнє, а отже, люди мають мати можливість безпосередньо торгувати ймовірностями подій.

Після закінчення інституту засновники пішли на великий ризик. Два роки у компанії не було продукту, а юридичні вимоги були настільки складними, що стартап міг закритися. Лише в листопаді 2020 року Kalshi отримала дозвіл від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) і офіційно вийшла на ринок контрактів на події.

Попри юридичні конфлікти та скепсис, Kalshi зростала рекордними темпами. У червні 2024 року компанію оцінювали у 2 млрд доларів. Зараз її вартість становить 11 млрд, після ще одного великого інвестиційного раунду.

Таке зростання зробило Лару і Мансура одними з найуспішніших молодих підприємців у сфері фінтеху.

Від балетного класу до світового бізнесу

До кар'єри в технологіях Лара понад десять років займалася балетом у престижній школі в Жоінвілі, тренуючись по 8-10 годин на день. Жорстка дисципліна і постійна конкуренція загартували її характер, але вона завжди прагнула академічної та технологічної кар'єри, що зрештою привело її до MIT і підприємництва.

З новою оцінкою компанії Лара змістила з позиції наймолодшої self-made мільярдерки Люсі Гуо, співзасновницю Scale AI. Тепер саме Луана стала наймолодшою володаркою цього титулу.

Раніше Фокус повідомляв, що нафтовик став мільйонером після стуку в двері й одразу звільнився. 52-річний Крістіан Джонс із Тіссайда (Велика Британія) в одну мить змінив своє життя, ставши володарем щомісячного мільйонного призу від лотерейного оператора Omaze.

Також стало відомо, що чоловік пів року не знав, що він мільйонер. Мешканець району Франкфурта в Німеччині випадково виявив у кишені зимового пальта лотерейний білет, який виявився виграшним.