29-летняя балерина стала самой молодой миллиардершей планеты: что она придумала

29-летняя уроженка Бразилии Луана Лопес Лара официально возглавила мировой рейтинг самых молодых женщин-миллиардерш, заработавших состояние собственными силами. Ранее этот статус принадлежал Кайли Дженнер и Тейлор Свифт.

Бывшая балерина и выпускница Массачусетского технологического института совершила стремительный рывок в технологической индустрии и сегодня является соосновательницей и топ-менеджером компании Kalshi, оцененной инвесторами в 11 миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

Ранее этот статус принадлежал Кайли Дженнер и Тейлор Свифт, позже предпринимательнице Люси Гуо, однако именно Луана стала новой самой молодой self-made миллиардершей в мире.

Луана познакомилась с Тареком Мансуром, своим будущим бизнес-партнером, во время учебы в MIT. В 2018 году они создали Kalshi — инновационный рынок прогнозирования, который позволяет пользователям торговать контрактами на исход будущих событий: выборов, спортивных матчей, культурных трендов и глобальных новостей.

Відео дня

По данным Forbes, каждый из основателей владеет около 12% компании. Доля Лары оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов, аналогичная сумма и у Мансура.

Луана Лара и Тарек Мансур Фото: Forbes

Лара объясняет, что идея Kalshi появилась из простой закономерности, ведь обычно рынок реагирует на информацию о будущем, а значит, люди должны иметь возможность напрямую торговать вероятностями событий.

После окончания института основатели пошли на большой риск. Два года у компании не было продукта, а юридические требования были настолько сложными, что стартап мог закрыться. Только в ноябре 2020 года Kalshi получила разрешение от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и официально вышла на рынок контрактов на события.

Несмотря на юридические конфликты и скепсис, Kalshi росла рекордными темпами. В июне 2024 года компанию оценивали в 2 млрд долларов. Сейчас ее стоимость составляет 11 млрд, после еще одного крупного инвестиционного раунда.

Такой рост сделал Лару и Мансура одними из самых успешных молодых предпринимателей в сфере финтеха.

От балетного класса к мировому бизнесу

До карьеры в технологиях Лара более десяти лет занималась балетом в престижной школе в Жоинвиле, тренируясь по 8–10 часов в день. Жесткая дисциплина и постоянная конкуренция закалили ее характер, но она всегда стремилась к академической и технологической карьере, что в итоге привело ее в MIT и предпринимательство.

С новой оценкой компании Лара сместила с позиции самой молодой self-made миллиардерши Люси Гуо, соосновательницу Scale AI. Теперь именно Луана стала самой молодой обладательницей этого титула.

Ранее Фокус сообщал, что нефтяник стал миллионером после стука в дверь и сразу уволился. 52-летний Кристиан Джонс из Тиссайда (Великобритания) в одно мгновение изменил свою жизнь, став обладателем ежемесячного миллионного приза от лотерейного оператора Omaze.

Также стало известно, что мужчина полгода не знал, что он миллионер. Житель района Франкфурта в Германии случайно обнаружил в кармане зимнего пальто лотерейный билет, который оказался выигрышным.