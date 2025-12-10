Мужчина скопил 3 млн долларов перед выходом на пенсию и не знал как их потратить (фото)

Скотт Сковел, который всю жизнь придерживался строгой финансовой дисциплины и сумел накопить более $3 млн к своему 58-летию, признался, что самым сложным в его пути оказалось вовсе не копить деньги, а позволить себе перестать работать

Несмотря на внушительные сбережения и собственный дом, страх перед гиперинфляцией и другими "худшими сценариями" много лет удерживал мужчину от выхода на пенсию. Об этом пишет Bussines Insider.

Первым шагом к решению проблемы стало трагическое событие. В 2022 году его бывший однокурсник внезапно умер в 59 лет. Эта новость заставила Скотта задуматься о хрупкости времени и подтолкнула к мысли о завершении карьеры.

За день до своего 60-летия он оставил работу руководителя отдела ценообразования в компании разработчике программного обеспечения и захотел начать для себя новый жизненный этап.

Как ему удалось накопить более $3 млн

Свои пенсионные накопления мужчина начал формировать с первой работы, будучи младшим аналитиком. Он сразу установил автоматическое перечисление 10% дохода в пенсионный фонд, а позже стал ежегодно максимизировать взносы в 401(k). Работодатели часто компенсировали часть его отчислений, что ускоряло рост капитала.

Відео дня

За почти четыре десятилетия карьеры в банковском деле, медиа и IT он последовательно инвестировал в паевые фонды, преимущественно американские. Каждый раз, меняя работу, он переводил накопления в недорогие IRA-счета, не пытаясь ловить колебания рынка. Сложный процент делал свое дело и к концу 50-летия сумма превысила 3 млн долларов (примерно 126 млн гривен).

50 000 долларов в год Скотт тратир на развлечения Фото: bussines insider

Хотя расчеты, консультации и собственные таблицы уверяли его, что денег хватит на всю жизнь, эмоционально мужчина оказался не готов к тому, что его капитал начнет уменьшаться. Идея перестать работать пугала, поэтому он решил назвать свой уход трехмесячным отпуском.

"Отпуск" длится уже 38 месяцев

Только со временем он смог спокойно произносить: "Я на пенсии".

Чтобы снизить тревожность перед расходами, мужчина выработал собственную систему.

Ежемесячная "зарплата" составила 7500 долларов (317 тысяч гривен). Мужчина настроил автоматический перевод этой суммы на свой текущий счет. Благодаря названию "зарплата" ему стало проще воспринимать снятие денег как обычный доход, а не расход капитала.

50 000 долларов (2,1 млн гривен) в год Скотт выделяет в так называемый "Военный фонд". Эта сумма предназначена исключительно для удовольствий: путешествий, покупок, впечатлений. Мужчина признается, что в конце года считает неиспользованные деньги не сбережениями, а упущенной возможностью прожить жизнь ярче.

Поездка в Кению на впечатляющее переселение антилоп гну, Фото: bussines insider

Среди недавних трат была поездка в Кению на впечатляющее переселение антилоп гну, покупка незаметных слуховых аппаратов, которые вернули уверенность, и новая посудомоечная машина для его подруги.

Мужчина сравнивает свой путь с басней Эзопа, ведь десятилетиями он работал, копил и защищался от будущих рисков. Теперь он учится противоположному, позволять себе радость, тратить без вины и ценить время, которое нельзя вернуть.

По его словам, именно сочетание дисциплины прошлого и осознанности настоящего позволило ему наконец почувствовать вкус жизни на пенсии.

Ранее Фокус сообщал, что самый молодой миллиардер раскрыл свой секрет успеха. 22-летний основатель компании Mercor Брендан Фуди стремительно ворвался в список самых богатых людей, опровергая миф о том, что поколение Z не готово работать до изнеможения.

Также стало известно, что уроженка Бразилии Луана Лопес Лара официально возглавила мировой рейтинг самых молодых женщин-миллиардерш, заработавших состояние собственными силами. Ранее этот статус принадлежал Кайли Дженнер и Тейлор Свифт.