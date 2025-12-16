Мільярдери масово почали створювати сім'ї, в яких 100 і більше дітей: навіщо їм це

Мільярдери з Китаю почали створювати так звані "мега сім'ї", в яких кількість дітей може перевищувати сотню. Через заборону сурогатного материнства в рідній країні заможні бізнесмени звертаються до послуг сурогатних матерів у США.

Китайські мільярдери все частіше стають героями гучних обговорень через незвичайний спосіб боротьби з демографічною кризою. У країні, де народжуваність продовжує знижуватися, заможні бізнесмени створюють так звані "мега сім'ї", в яких кількість дітей може перевищувати сотню. Про це пише Daily Mail.

Одним із найвідоміших прикладів став мільярдер Сюй Бо, який розбагатів на розробці фентезійних відеоігор. Він публічно заявляв, що є батьком "трохи більше ніж 100" дітей, а витрати на кожну дитину можуть сягати до 200 тисяч доларів (8,4 млн гривень). За його словами, таким чином він закладає основу для майбутньої сімейної династії.

Мільярдери обирають сурогатне материнство

Через заборону сурогатного материнства в Китаї подібні проєкти реалізуються за кордоном. Найчастіше бізнесмени звертаються до послуг сурогатних матерів у США, де законодавство в цій сфері значно м'якше. Це дає їм змогу використовувати власний генетичний матеріал і офіційно оформляти дітей, народжених за межами країни.

Сюй Бо, який розбагатів на розробці фентезійних відеоігор Фото: Daily Mail

Історія Сюй Бо отримала і юридичне продовження. У 2023 році він опинився в центрі судового розгляду після того, як суд відмовив йому в батьківських правах на дітей, які ще не народилися, пославшись на те, що він уже є батьком або чекає на народження кількох інших.

При цьому сам мільярдер заявляв, що планує народження десятків дітей саме в США, щоб у майбутньому передати їм бізнес.

Видання зазначає, що в китайських соцмережах феномен "мега сімей" викликає бурхливі суперечки. Одні вважають такі ініціативи ексцентричною спробою вплинути на демографію країни, інші ж проявом особистих амбіцій і прагнення до безсмертя через нащадків. Хай там як, подібні історії наочно показують, як багатство змінює уявлення про сім'ю, відповідальність і майбутнє.

