Американка родила малыша весом почти 6 кг: врачи не скрывали удивления (видео)

30-летняя мать четверых детей из Теннесси (США) рассказала, что ее сын стал самым крупным новорождённым за последние три года в больнице TriStar Centennial. Мальчик появился на свет весом почти 13 фунтов (5,8 кг), а его история уже тронула тысячи людей.

Шелби Мартин поделилась с журналом People, что никогда бы не подумала, что ее ребенок родится таким крупным.

Женщина тщательно готовилась к естественным родам, однако на 36-й неделе беременности врачи предупредили: малыш слишком большой, и есть риск осложнений.

"Я мечтала о естественных родах, но поняла, что кесарево — самый безопасный вариант", — призналась Мартин.

29 июля в женской больнице TriStar Centennial она родила сына Кэссиана весом почти 13 фунтов (около 5,8 кг). По данным медперсонала, это самый крупный новорожденный, появившийся здесь за последние три года.

Младенец Кэссиан Мартин стал маленькой знаменитостью среди персонала больницы. Фото: TikTok

После родов мальчику пришлось провести десять дней в отделении интенсивной терапии новорожденных из-за проблем с дыханием и нестабильного уровня сахара в крови.

"Возвращение домой без него было самым сложным. Но персонал окружил его такой заботой, что я чувствовала себя спокойнее", — вспоминает мама.

Радостной новостью американка поделилась в своих соцсетях, где которые пользователи подумали, что фото ребенка было сделано с помощью ИИ. Шелби ответила одному из них в TikTok.

История Кэссиана особенно тронула близких: он родился ровно через год после того, как Шелби пережила потерю во время беременности.

"Он стал нашей радужной надеждой. Мы все еще скорбим по нашему ангелу, но появление Кэссиана вернуло краски в нашу жизнь", — говорит она.

Теперь малыш растет вместе со своими старшими братьями — 7-летним Джоном, 8-летним Уэйлоном и 9-летним Илайджей. Семья признается, что с его появлением жизнь стала "абсолютно невероятной".

