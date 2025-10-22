Девочка написала письмо Богу и спустя полгода получила неожиданный ответ (фото)

Восьмилетняя девочка из графства Сомерсет (Великобритания) написала трогательное письмо Богу по адресу "Облако 9, Небеса" после того, как родители отказали ей в просьбе взять еще одну собаку.

Спустя более чем полгода семья с удивлением обнаружила в почтовом ящике ответ. Им оказалось напечатанное письмо без обратного адреса, которое быстро стало вирусным в сети. Снимком поделилась мама девочки на популярном форуме Reddit.

По ее словам, ребенок был расстроен отказом завести еще одного питомца и решил обратиться к самому Богу с просьбой о помощи. Девочка собственноручно написала письмо и отправила его, указав в адресе: "Богу, Облако 9, Небеса".

"Она была в восторге, когда пришел ответ. Мы все были поражены и озадачены, но это было очень мило и тронуло нас до глубины души", — рассказала мать.

Через шесть месяцев в дом семьи пришел конверт Royal Mail без почтовых отметок и обратного адреса. Внутри находилось письмо, начинавшееся словами:

"Извини, что так долго не отвечал тебе. Бог сказал, что надеется, ты не против, если ответит кто-то другой, кто Его знает… Он слышит каждую молитву и отвечает в нужное время".

Письмо, полученное семьей из Сомерсета спустя полгода после того, как девочка отправила свое послание Богу Фото: Reddit

Автор письма также отметил любовь девочки к животным и предложил ей продолжить изучать собак и, возможно, однажды работать с ними.

Пост матери на Reddit под ником u/normal-ad2587 под названием "Кто ответил на письмо моей дочери Богу?" собрал тысячи комментариев. Пользователи предположили, что ответ написал один из сотрудников Королевской почты Великобритании. Комментаторы восхищались добротой неизвестного отправителя и искренностью девочки.

"Говорят, в Северной Ирландии есть специальный отдел, который обрабатывает такие письма. Думаю, кто-то из работников просто решил сделать доброе дело", — добавила мать.

