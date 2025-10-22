Дівчинка написала листа Богу і через пів року отримала несподівану відповідь (фото)

Восьмирічна дівчинка з графства Сомерсет (Велика Британія) написала зворушливого листа Богу за адресою "Хмара 9, Небеса" після того, як батьки відмовили їй у проханні взяти ще одного собаку.

Через більш ніж пів року сім'я з подивом виявила в поштовій скриньці відповідь. Нею виявився надрукований лист без зворотної адреси, який швидко став вірусним у мережі. Знімком поділилася мама дівчинки на популярному форумі Reddit.

За її словами, дитина була засмучена відмовою завести ще одного вихованця і вирішила звернутися до самого Бога з проханням про допомогу. Дівчинка власноруч написала лист і відправила його, вказавши в адресі: "Богу, Хмара 9, Небеса".

"Вона була в захваті, коли прийшла відповідь. Ми всі були вражені й спантеличені, але це було дуже мило і зворушило нас до глибини душі", — розповіла мати.

Через шість місяців до будинку сім'ї прийшов конверт Royal Mail без поштових позначок і зворотної адреси. Усередині був лист, що починався словами:

"Вибач, що так довго не відповідав тобі. Бог сказав, що сподівається, ти не проти, якщо відповість хтось інший, хто Його знає... Він чує кожну молитву і відповідає в потрібний час".

Лист, отриманий сім'єю із Сомерсета за пів року після того, як дівчинка відправила своє послання Богу Фото: Reddit

Автор листа також відзначив любов дівчинки до тварин і запропонував їй продовжити вивчати собак і, можливо, одного разу працювати з ними.

Пост матері на Reddit під ніком u/normal-ad2587 під назвою "Хто відповів на лист моєї доньки Богу?" зібрав тисячі коментарів. Користувачі припустили, що відповідь написав один зі співробітників Королівської пошти Великої Британії. Коментатори захоплювалися добротою невідомого відправника і щирістю дівчинки.

"Кажуть, у Північній Ірландії є спеціальний відділ, який обробляє такі листи. Думаю, хтось із працівників просто вирішив зробити добру справу", — додала мати.

