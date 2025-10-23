Американка народила малюка вагою майже 6 кг: лікарі не приховували здивування (відео)

30-річна мати чотирьох дітей із Теннессі (США) розповіла, що її син став найбільшим новонародженим за останні три роки в лікарні TriStar Centennial. Хлопчик з'явився на світ вагою майже 13 фунтів (5,8 кг), а його історія вже зворушила тисячі людей.

Шелбі Мартін поділилася з журналом People, що ніколи б не подумала, що її дитина народиться такою великою.

Жінка ретельно готувалася до природних пологів, проте на 36-му тижні вагітності лікарі попередили: малюк надто великий, і є ризик ускладнень.

"Я мріяла про природні пологи, але зрозуміла, що кесарів — найбезпечніший варіант", — зізналася Мартін.

29 липня в жіночій лікарні TriStar Centennial вона народила сина Кессіана вагою майже 13 фунтів (близько 5,8 кг). За даними медперсоналу, це найбільший новонароджений, який з'явився тут за останні три роки.

Немовля Кессіан Мартін стало маленькою знаменитістю серед персоналу лікарні. Фото: TikTok

Після пологів хлопчикові довелося провести десять днів у відділенні інтенсивної терапії новонароджених через проблеми з диханням і нестабільний рівень цукру в крові.

Відео дня

"Повернення додому без нього було найскладнішим. Але персонал оточив його такою турботою, що я почувалася спокійніше", — згадує мама.

Радісною новиною американка поділилася у своїх соцмережах, де деякі користувачі подумали, що фото дитини було зроблене за допомогою ШІ. Шелбі відповіла одному з них у TikTok.

Історія Кессіана особливо зворушила близьких: він народився рівно через рік після того, як Шелбі пережила втрату під час вагітності.

"Він став нашою райдужною надією. Ми все ще сумуємо за нашим ангелом, але поява Кессіана повернула фарби в наше життя", — каже вона.

Тепер малюк росте разом зі своїми старшими братами — 7-річним Джоном, 8-річним Вейлоном і 9-річним Ілайджею. Сім'я зізнається, що з його появою життя стало "абсолютно неймовірним".

