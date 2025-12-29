Кішок більше, ніж людей: уперше за 30 років у селі народилася дитина (фото)

В італійському селі Пальяра-дей-Марсі вперше за 30 років народилася дитина. Подія викликала загальну радість серед місцевих жителів.

Село в італійському регіоні Абруццо, в якому кішок більше, ніж людей, відсвяткувало народження маленької Лари Буссі Трабукко. Батьки дівчинки отримали "дитячу премію" в розмірі 1000 євро (близько 50 тисяч гривень). Про це пише Guardian.

Дівчинка, якій зараз кілька місяців, стала однією з приблизно 20 жителів, а її хрещення привернуло в село безліч туристів.

Нова "знаметиність"

Поява малятка на світ перервала тривалий період відсутності немовлят у поселенні, які дехто називав "прокляттям".

Батьки Лари отримали "дитячу премію" в розмірі 1000 євро Фото: The Guardian

Ситуація багато в чому нагадувала сюжет фільму Альфонсо Куарона "Діти людські". У трилері 2006 року показано похмуру картину Землі 2027 року, коли два десятиліття безпліддя серед населення поставили людську цивілізацію на межу краху.

"Люди, які навіть не знали про існування Пальяри-деї-Марсі, приїжджають сюди тільки тому, що десь почули про Лару. У свої дев'ять місяців вона вже знаменита", — сказала її мати, Чінція Трабукко.

Демографічна криза в країні

Видання зазначає, що незважаючи на урочистості з нагоди народження Лари, експерти, як і раніше, занепокоєні демографічною кризою, що поглиблюється в Італії. Згідно з даними національного статистичного агентства Istat, минулого року кількість народжень сягнула історично низького рівня в 369 944, що продовжує негативну тенденцію останніх 16 років.

Батько з дівчинкою, яка вже встигла стати знаменитою Фото: The Guardian

Поряд зі зростанням кількості людей, які просто вважають за краще не заводити дітей, зниження народжуваності також зумовлене фінансовими та медичними факторами.

"Пальяра-дей-Марсі страждає від різкого скорочення населення, що посилюється відходом багатьох літніх людей без будь-якої зміни поколінь", — заявила мер Пальяра-дей-Марсі Джузеппіна Пероцці.

Сім'я хвилюється за майбутнє дитини

Батьки Лари отримали "дитячу премію" в розмірі 1000 євро (близько 50 тисяч гривень), яка є одноразовою виплатою за кожну дитину, народжену або усиновлену з січня 2025 року.

Крім дитячої допомоги, батьки Лари також стурбовані майбутньою освітою своєї дочки. У Пальяра-деї-Марсі вже багато років не було вчителя, а остання школа закрилася близько 10 років тому.

