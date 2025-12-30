Озеро в горах приховує ціле село під водою: туристи бачили його лише одного разу (фото)

Неподалік від кордону Австрії та Швейцарії, поруч із невеликим містечком на півночі Італії, розташоване одне з найвпізнаваніших і найзагадковіших озер Європи, а саме Резія. Його візитною карткою давно стала самотня церковна дзвіниця 14 століття, що підіймається прямо з води.

Озеро в Італії не раз привертало увагу мандрівників. Найбільш пам'ятним був 2021 рік. Саме тоді водосховище востаннє тимчасово осушували для проведення технічних робіт, і туристам випала рідкісна можливість побачити руїни затопленого села Курон. Про це писали BBC News.

Коли й чому зникло село

Курон був населений сотнями людей і зник з карти 1950 року, коли в регіоні почалося будівництво гідроелектростанції. Для цього влада об'єднала два природні озера, створивши штучне водосховище.

Попри протести місцевих жителів, понад 160 будинків виявилися затопленими, а люди були змушені переселитися в нове селище неподалік.

Під час осушення озера 2021 року на поверхню знову вийшли кам'яні сходи, фундаменти будинків, підвали та фрагменти вулиць. Багато туристів і місцевих жителів гуляли дном колишнього селища, зазначаючи, що прогулянка місцем, де колись вирувало життя, залишає сильне і трохи тривожне враження.

Туристи продовжують приїжджати до озера з усього світу Фото: X (Twitter)

Єдиним об'єктом, який завжди нагадував про долю Курона, залишалася церковна дзвіниця, що височіє над водою. Саме вона стала символом озера Резія і надихнула творців італійського серіалу Netflix "Курон", дія якого розгортається на тлі цього місця.

Туристи продовжують приїжджати з усього світу

Сьогодні озеро Резія, як і раніше, залишається популярним туристичним напрямком у Південному Тіролі. Влітку сюди приїжджають заради прозорої блакитної води, гірських вершин і знаменитої вежі. Взимку, коли озеро замерзає, відвідувачі можуть пройтися льодом і підійти до дзвіниці впритул.

Видання зазначає, що розташований поруч муніципалітет Курон Веноста (Граун ім Віншгау) легко доступний для мандрівників. При цьому сам Курон був не єдиним поселенням, яке зникло під водою: 1950 року така сама доля спіткала кілька невеликих сіл у цьому прикордонному регіоні.

