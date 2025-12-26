Чоловік купив старенький будинок у селі і вирішив перетворити його на фортецю

У тихому англійському селі Брінтон у графстві Норфолк розгорівся гучний конфлікт. Місцеві жителі вкрай обурені планами одного чоловіка знести старий котедж і побудувати на його місці будинок, який, за їхніми словами, більше нагадує середньовічну фортецю з вежею, ніж сімейне житло.

Критики стверджують, що нова будівля різко вирізнятиметься на тлі сільського пейзажу і порушить історичний вигляд місцевості. Проєкт викликав хвилю протестів. Про це пише The Sun.

Особливо багато запитань викликала трирівнева "балконна башточка" зі сходами з кременю, яка, на думку мешканців, перетворює ділянку на щось, що немов зійшло зі сторінок середньовічних хронік.

Попри невдоволення, окружна рада Північного Норфолка все ж таки дала дозвіл на новому власнику на будівництво. Згідно із затвердженими планами, занедбаний котедж буде повністю знесено, а на його місці з'явиться новий будинок із трьома спальнями. Ділянка довгий час перебувала в запустінні й була оточена заростями бур'янів.

Найбільше місцеві жителі незадоволені балконною вежею Фото: SWNS

Жителі села проти

Зовнішній вигляд майбутнього будинку залишається головною точкою напруги.

Один із сусідів, Кіт Паркс, виступаючи на засіданні ради, різко розкритикував проєкт, назвавши його "середньовічною фортецею" і заявивши, що він абсолютно не вписується в навколишню забудову.

Додаткові побоювання викликала загроза повеней. Місцеві жителі нагадали, що Брінтон розташований у найнижчій точці графства, а будь-які зміни ландшафту можуть призвести до затоплення сусідніх ділянок. Радник з питань планування Ендрю Браун також підкреслив, що проблема дренажу в цьому районі потребує особливої уваги.

Жителі села виступають проти незвичного будівельного проєкту Фото: SWNS

Жителів непокоїть і можливе вирубування дорослих дерев на ділянці, включно з шовковицею і волоським горіхом, які, за їхніми словами, є важливою частиною місцевого пейзажу та екосистеми.

У відповідь на критику архітектор проєкту Ентоні Гадсон рішуче став на захист ідеї. Він заявив, що дизайн будинку спирається на "місцеві традиції форм і будівельних матеріалів", а власники ділянки прагнуть упорядкувати давно занедбану територію.

