Чоловік купив старенький будинок у селі і вирішив перетворити його на фортецю
У тихому англійському селі Брінтон у графстві Норфолк розгорівся гучний конфлікт. Місцеві жителі вкрай обурені планами одного чоловіка знести старий котедж і побудувати на його місці будинок, який, за їхніми словами, більше нагадує середньовічну фортецю з вежею, ніж сімейне житло.
Критики стверджують, що нова будівля різко вирізнятиметься на тлі сільського пейзажу і порушить історичний вигляд місцевості. Проєкт викликав хвилю протестів. Про це пише The Sun.
Особливо багато запитань викликала трирівнева "балконна башточка" зі сходами з кременю, яка, на думку мешканців, перетворює ділянку на щось, що немов зійшло зі сторінок середньовічних хронік.
Попри невдоволення, окружна рада Північного Норфолка все ж таки дала дозвіл на новому власнику на будівництво. Згідно із затвердженими планами, занедбаний котедж буде повністю знесено, а на його місці з'явиться новий будинок із трьома спальнями. Ділянка довгий час перебувала в запустінні й була оточена заростями бур'янів.
Жителі села проти
Зовнішній вигляд майбутнього будинку залишається головною точкою напруги.
Один із сусідів, Кіт Паркс, виступаючи на засіданні ради, різко розкритикував проєкт, назвавши його "середньовічною фортецею" і заявивши, що він абсолютно не вписується в навколишню забудову.
Додаткові побоювання викликала загроза повеней. Місцеві жителі нагадали, що Брінтон розташований у найнижчій точці графства, а будь-які зміни ландшафту можуть призвести до затоплення сусідніх ділянок. Радник з питань планування Ендрю Браун також підкреслив, що проблема дренажу в цьому районі потребує особливої уваги.
Жителів непокоїть і можливе вирубування дорослих дерев на ділянці, включно з шовковицею і волоським горіхом, які, за їхніми словами, є важливою частиною місцевого пейзажу та екосистеми.
У відповідь на критику архітектор проєкту Ентоні Гадсон рішуче став на захист ідеї. Він заявив, що дизайн будинку спирається на "місцеві традиції форм і будівельних матеріалів", а власники ділянки прагнуть упорядкувати давно занедбану територію.
Раніше Фокус повідомляв, що:
- Будинки без світла і води не можуть купити навіть мільярдери. У Каліфорнії (США) є таємне місце, про існування якого не підозрюють навіть багато місцевих жителів.
- Рідкісний котедж 19 століття на "острівці" серед доріг здивував покупців.
Також стало відомо, який вигляд мають найдорожчі підземні сховища у світі. Ще донедавна слово "бункер" асоціювалося із суворими бетонними сховищами, тривогою та холодною війною. Однак сьогодні все стало інакше.