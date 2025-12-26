Мужчина купил старенький дом в деревне и решил превратить его в крепость

В тихой английской деревушке Бринтон в графстве Норфолк разгорелся громкий конфликт. Местные жители крайне возмущены планами одного мужчины снести старый коттедж и построить на его месте дом, который, по их словам, больше напоминает средневековую крепость с башней, чем семейное жилье.

Критики утверждают, что новое здание будет резко выделяться на фоне сельского пейзажа и нарушит исторический облик местности. Проект вызвал волну протестов. Об этом пишет The Sun.

Особенно много вопросов вызвала трехуровневая "балконная башенка" с лестницей из кремня, которая, по мнению жителей, превращает участок в нечто, словно сошедшее со страниц средневековых хроник.

Несмотря на недовольство, окружной совет Северного Норфолка все же дал разрешение на новому владельцу на строительство. Согласно утвержденным планам, заброшенный коттедж будет полностью снесен, а на его месте появится новый дом с тремя спальнями. Участок долгое время находился в запустении и был окружен зарослями сорняков.

Больше всего местные жители недовольны балконной башней Фото: SWNS

Жители деревни против

Внешний вид будущего дома остается главной точкой напряжения.

Один из соседей, Кит Паркс, выступая на заседании совета, резко раскритиковал проект, назвав его "средневековой крепостью" и заявив, что он совершенно не вписывается в окружающую застройку.

Дополнительные опасения вызвала угроза наводнений. Местные жители напомнили, что Бринтон расположен в самой низкой точке графства, а любые изменения ландшафта могут привести к затоплению соседних участков. Советник по вопросам планирования Эндрю Браун также подчеркнул, что проблема дренажа в этом районе требует особого внимания.

Жители деревни выступают против необычного строительного проекта Фото: SWNS

Жителей тревожит и возможная вырубка взрослых деревьев на участке, включая шелковицу и грецкий орех, которые, по их словам, являются важной частью местного пейзажа и экосистемы.

В ответ на критику архитектор проекта Энтони Хадсон решительно встал на защиту идеи. Он заявил, что дизайн дома опирается на "местные традиции форм и строительных материалов", а владельцы участка стремятся привести в порядок давно заброшенную территорию.

