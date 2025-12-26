Мужчина купил старенький дом в деревне и решил превратить его в крепость
В тихой английской деревушке Бринтон в графстве Норфолк разгорелся громкий конфликт. Местные жители крайне возмущены планами одного мужчины снести старый коттедж и построить на его месте дом, который, по их словам, больше напоминает средневековую крепость с башней, чем семейное жилье.
Критики утверждают, что новое здание будет резко выделяться на фоне сельского пейзажа и нарушит исторический облик местности. Проект вызвал волну протестов. Об этом пишет The Sun.
Особенно много вопросов вызвала трехуровневая "балконная башенка" с лестницей из кремня, которая, по мнению жителей, превращает участок в нечто, словно сошедшее со страниц средневековых хроник.
Несмотря на недовольство, окружной совет Северного Норфолка все же дал разрешение на новому владельцу на строительство. Согласно утвержденным планам, заброшенный коттедж будет полностью снесен, а на его месте появится новый дом с тремя спальнями. Участок долгое время находился в запустении и был окружен зарослями сорняков.
Жители деревни против
Внешний вид будущего дома остается главной точкой напряжения.
Один из соседей, Кит Паркс, выступая на заседании совета, резко раскритиковал проект, назвав его "средневековой крепостью" и заявив, что он совершенно не вписывается в окружающую застройку.
Дополнительные опасения вызвала угроза наводнений. Местные жители напомнили, что Бринтон расположен в самой низкой точке графства, а любые изменения ландшафта могут привести к затоплению соседних участков. Советник по вопросам планирования Эндрю Браун также подчеркнул, что проблема дренажа в этом районе требует особого внимания.
Жителей тревожит и возможная вырубка взрослых деревьев на участке, включая шелковицу и грецкий орех, которые, по их словам, являются важной частью местного пейзажа и экосистемы.
В ответ на критику архитектор проекта Энтони Хадсон решительно встал на защиту идеи. Он заявил, что дизайн дома опирается на "местные традиции форм и строительных материалов", а владельцы участка стремятся привести в порядок давно заброшенную территорию.
