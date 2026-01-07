Люди могут "жить вечно" на огромном круизном лайнере, потратив меньше, чем на квартиру

Американская компания Villa Vie Residences объявила о планах создать жилой круизный лайнер, где люди смогут жить постоянно или проводить годы, путешествуя по миру, не возвращаясь на сушу.

Мечта о жизни в море, которая раньше заканчивалась вместе с последним днем круиза, постепенно становится реальностью. Об этом пишет Express.

Благодаря Villa Vie Residences такая идея уже не звучит как фантазия.

Круиз без финальной точки

Сейчас американская компания уже эксплуатирует судно Odyssey, которое с октября 2024 года отправилось в непрерывное кругосветное путешествие. Маршрут рассчитан на 15 лет и включает несколько полных кругосветок, каждая из которых длится около трех с половиной лет.

Villa Vie Residences специализируется на многолетних круизах Фото: Villa Vie Residences

После задержек с отправлением из Белфаста лайнер уже следует запланированному графику.

На волне интереса к такому формату Villa Vie анонсировала новый проект под названием Project Lumina. Он предполагает покупку более крупного и роскошного судна, полностью ориентированного на постоянное проживание.

Дешевле, чем жилье на суше

По утверждению представитей компании, жизнь на борту по системе "все включено" в ряде случаев может обходиться дешевле, чем покупка недвижимости в крупных городах. Например, каюта с видом на океан будет стоить от 539 999 долларов (около 23 млн гривен), а люкс с балконом около 899 999 долларов (38 млн гривен). Дополнительно взимается ежемесячная плата за обслуживание.

Каюта с видом на океан будет стоить от 539 999 долларов, а люкс с балконом около 899 999 долларов Фото: Villa Vie Residences

При этом средняя стоимость квартиры в Лондоне колеблется в диапазоне от 530 000 до 610 000 фунтов стерлингов (от 23 млн до 26 млн гривен), что делает морской вариант неожиданно конкурентным. Владельцы апартаментов не обязаны жить на борту постоянно. Жилье также можно сдавать в аренду или приглашать гостей за отдельную плату. Для тех, кто не готов к пожизненному путешествию, предусмотрены варианты аренды и пятилетнего владения.

Что ждет жителей лайнера

Хотя технические детали нового судна пока держатся в секрете, компания уже подтвердила, что формат будет "невероятно роскошным" и сопоставимым с действующим маршрутом Odyssey. На борту обещают наличие ресторанов высокого уровня и бассейны. Также пассажиры смогут рассчитывать на множество развлечений, дополнительные экскурсии и регулярную уборку кают.

Для длительного проживания предусмотрены медицинские осмотры, прачечная два раза в неделю, социальный клуб и регулярные мероприятия, чтобы люди не чувствовали себя изолированными во время многолетнего путешествия.

