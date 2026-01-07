Люди можуть "жити вічно" на величезному круїзному лайнері, витративши менше, ніж на квартиру

Американська компанія Villa Vie Residences оголосила про плани створити житловий круїзний лайнер, де люди зможуть жити постійно або проводити роки, подорожуючи світом, не повертаючись на сушу.

Мрія про життя в морі, яка раніше закінчувалася разом з останнім днем круїзу, поступово стає реальністю. Про це пише Express.

Завдяки Villa Vie Residences така ідея вже не звучить як фантазія.

Круїз без фінальної точки

Наразі американська компанія вже експлуатує судно Odyssey, яке з жовтня 2024 року вирушило в безперервну навколосвітню подорож. Маршрут розрахований на 15 років і включає кілька повних навколосвітніх подорожей, кожна з яких триває близько трьох із половиною років.

Villa Vie Residences спеціалізується на багаторічних круїзах Фото: Villa Vie Residences

Після затримок із відправленням із Белфаста лайнер уже слідує запланованому графіку.

На хвилі інтересу до такого формату Villa Vie анонсувала новий проєкт під назвою Project Lumina. Він передбачає купівлю більшого і розкішнішого судна, повністю орієнтованого на постійне проживання.

Відео дня

Дешевше, ніж житло на суші

За твердженням представників компанії, життя на борту за системою "все включено" в низці випадків може обходитися дешевше, ніж купівля нерухомості у великих містах. Наприклад, каюта з видом на океан коштуватиме від 539 999 доларів (близько 23 млн гривень), а люкс із балконом близько 899 999 доларів (38 млн гривень). Додатково стягується щомісячна плата за обслуговування.

Каюта з видом на океан коштуватиме від 539 999 доларів, а люкс із балконом близько 899 999 доларів Фото: Villa Vie Residences

При цьому середня вартість квартири в Лондоні коливається в діапазоні від 530 000 до 610 000 фунтів стерлінгів (від 23 млн до 26 млн гривень), що робить морський варіант несподівано конкурентним. Власники апартаментів не зобов'язані жити на борту постійно. Житло також можна здавати в оренду або запрошувати гостей за окрему плату. Для тих, хто не готовий до довічної подорожі, передбачені варіанти оренди та п'ятирічного володіння.

Що чекає на жителів лайнера

Хоча технічні деталі нового судна поки тримають у таємниці, компанія вже підтвердила, що формат буде "неймовірно розкішним" і порівнянним із чинним маршрутом Odyssey. На борту обіцяють наявність ресторанів високого рівня і басейни. Також пасажири зможуть розраховувати на безліч розваг, додаткові екскурсії та регулярне прибирання кают.

Для тривалого проживання передбачені медичні огляди, пральня двічі на тиждень, соціальний клуб і регулярні заходи, щоб люди не почувалися ізольованими під час багаторічної подорожі.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Мандрівник показав, скільки коштує найгірший номер у готелі. Журналіст Майло Бойд вирішив особисто перевірити, чи заслуговує мережа Britannia Hotels на погані відгуки.

Сім'я була в захваті від готелю, поки прихована камера не показала щось дивне. Усе починалося, як звичайний відпочинок у затишному номері з великим ліжком і власною ванною, але переглянувши запис сім'я помітила тривожну деталь.

Також стало відомо, що озеро в горахприховує ціле село під водою, яке туристи бачили лише одного разу. Його візитною карткою давно стала самотня церковна дзвіниця 14 століття.